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周興哲當爸後變了！ 親吐婚姻最大體悟...加碼曝新專輯進度

周興哲晉升二寶爸翻轉價值觀。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）周興哲晉升二寶爸翻轉價值觀。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕周興哲擔任《Marie Claire Taiwan美麗佳人》5月號封面人物，他18歲出道、歷經12年的打磨與淬鍊，如今已是為人父的抒情天王。隨著《Odyssey旅程》巡迴演唱會邁入第四年，他更顯從容，也坦言：「我發現自己更有自信了。」

2026年巡演以全新升級的《Odyssey Stars旅程·星空》開啟新篇章。談及多年來的舞台感觸，周興哲感性表示：「我很相信『台上十分鐘、台下十年功』這句話。我發現自己在舞台上，從一開始的不安與緊張，慢慢變得更能活在當下，享受表演中靈活流動的感受。也因此更能和觀眾活在相同的情緒裡，一起瘋、一起給彼此感動。」

周興哲巡演邁入第四年更有自信，全新升級「旅程·星空」與歌迷給彼此感動。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）周興哲巡演邁入第四年更有自信，全新升級「旅程·星空」與歌迷給彼此感動。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

距離上一張專輯《Almost幾乎是愛情》已過2年，面對歌迷的高度期待，周興哲透露進度：「已經正在製作了，預計最快可以在年底或2027年初與大家見面。」至於曲風類型，他說：「會是以情歌為主的一張專輯。」

從黃金單身漢晉升為幸福人夫，如今更擁有一雙兒女，身兼多重身分的周興哲，如何在繁忙生活中專注創作？他笑說：「真的是在縫隙中找時間去執行，不過還好，因為有家人的支持，讓我一直有源源不絕的創作動力。」

周興哲認為不經意的瞬間最幸福。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）周興哲認為不經意的瞬間最幸福。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

談起老婆趙岱新與孩子，周興哲的神情滿是幸福，步入婚姻這四年，他體悟出一套相處之道：「婚姻是人生另外一個課題，夫妻之間一定會有意見不合的地方。身為男性，我認為能夠聆聽是非常重要的。很多時候，該放下的就不需要堅持。畢竟在婚姻中，要和另一半一起溝通、一起成長，成為彼此的神隊友。」

周興哲認為不經意的瞬間最幸福。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）周興哲認為不經意的瞬間最幸福。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

有了孩子後，周興哲的價值觀也隨之翻轉：「當孩子來到我們的生命裡後，會開始懂得去做犧牲。單身的時候只有你自己，想法上會以自我為中心。而孩子教會我的是，把那些曾經的自私都放掉，學會去愛，學會去付出。」問及最幸福的瞬間，他回：「我覺得幸福是很突然的東西，常常是一個不經意的瞬間，已經數不清了。」

周興哲邁向30歲的減法生活，告別自私與物質生活更有韌性。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）周興哲邁向30歲的減法生活，告別自私與物質生活更有韌性。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

三十歲的人生旅程正壯闊展開，對於未來十年的藍圖，周興哲有了更成熟的定義：「二十歲的尾聲，我認為自己已經非常富足。邁入三十歲後，孩子慢慢長大，發現還有另一個更寬廣的世界能夠去探索。過去在乎的是物質上的東西，現在則希望能夠過著減法生活，去享受與家人相處的時光。」

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