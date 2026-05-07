來自台灣的聲音被聽見了！原文會橫掃休士頓影展10大獎 全面開花驚艷國際

〔記者李紹綾／台北報導〕財團法人原住民族文化事業基金會（原文會）再於國際舞台發光發熱，今年公布的「第59屆休士頓影展」得獎名單中，原文會一舉拿下10項大獎，橫跨紀錄片、劇情片、文化歷史、綜藝與資訊節目等多元類別，展現台灣原住民族影像創作的深厚實力與文化底蘊。

原文會勇奪休士頓影展10項大獎，原民影像躍上國際舞台。（原文會提供）

在休士頓影展中，原文會多部作品表現亮眼。其中以原住民族電視台歷時三年精心製作的「百年原殤」影視系列中，《抵禦之山1896-1914太魯閣族抗日戰役》與《流離之岸1877 Cepo'戰役》於中長篇紀錄短片類榮獲評審團特別獎，展現對歷史議題的深刻詮釋；中長篇原創劇情短片類《虹霧》、《抉擇》同樣獲評審團特別獎肯定，《混濁》則奪下白金獎，表現非常亮眼。

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《抵禦之山 1896 - 1914 太魯閣族抗日戰役》獲第59屆休士頓影展評審團特別獎。（原文會提供）

原文會在文化與紀錄敘事方面，《回到海上》榮獲文化與歷史節目類金獎，以細膩影像呈現族群與海洋的深刻連結；《迎靈pasatjumaqen i taiwan》則以記錄排灣族祖靈遺骨返還與迎靈儀式，呈現跨越百年的歷史傷痕與文化修復，獲得銀獎殊榮。

《混濁》榮獲第59屆休士頓影展中長篇原創劇情短片類白金獎。（原文會提供）

此外，原視訪談節目《出力CEO》與資訊節目《ila跟土地學做飯》分別獲得評審團特別獎，展現原視在人物故事與生活文化題材上的多元敘事能力；益智競賽節目《Kai試英雄》則勇奪金獎，成功將族語學習與娛樂形式結合，開創文化傳承的新可能。

《Kai 試英雄》、《回到海上》獲第59屆休士頓影展金獎。（原文會提供）

原文會董事長Maraos瑪拉歐斯表示：「此次於休士頓影展獲得肯定，不僅是對製作團隊長期深耕的高度認可，也象徵原住民族觀點與文化敘事正逐步被世界看見。」未來原文會也將持續以影像為媒介，深化族群故事、拓展國際交流，讓來自台灣土地的聲音持續被聽見。

《迎靈 pasatjumaqen i taiwan》獲第59屆休士頓影展文化與歷史節目類銀獎。（原文會提供）

第59屆休士頓影展得獎名單：

※評審團特別獎-《抵禦之山》1896 - 1914 太魯閣族抗日戰役

※評審團特別獎-《流離之岸》1877 Cepo' 戰役

※評審團特別獎-《虹霧》

※評審團特別獎-《抉擇》

※評審團特別獎-《出力CEO》

※評審團特別獎-《ila 跟土地學做飯》

※白金獎-《混濁》

※金獎-《回到海上》

※金獎-《Kai 試英雄》

※銀獎-《迎靈 pasatjumaqen i taiwan》

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