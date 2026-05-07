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安鼠之亂！名嘴怒嗆蔣萬安：真是沒擔當的人

台北市長蔣萬安。（資料照）台北市長蔣萬安。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕台北鼠患議題延燒，台北市長蔣萬安5日為此親自召開記者會說明防鼠措施，昨再反問「南鼠北送」不是認知作戰嗎？對此，電視名嘴、資深媒體人汪潔民今（7）日上午一連在臉書發文怒嗆蔣萬安：「還真是沒擔當的人，你還真敢說！有事推中央，要不推給高雄。」

汪潔民說，是市議員林亮君還是高雄市長陳其邁，率領滿載老鼠的遊覽車到台北12區，釋放老鼠嗎？他直接點名蔣萬安：「你還真是肚子沒料，家裡賣鍋嗎？真實的狀況，議員林亮君早在立委沈伯洋發表對於台北老鼠數量控管論述之前，也就是今年四月九號和去年八月，就已經在議會提醒你要跨部會溝通，要小心放鼠藥。」

接著汪潔民點出重點：「蔣萬安你還在議會公開回應，『好』，好完之後，有做嗎？啥都沒做，啥都沒做，啥都沒做，天啊，然後現在就請出打手王鴻薇、徐巧芯嗎！告訴你，我在台北市中山區榮星花園慢跑時，就有大老鼠跑出來伴跑，而且還好幾次！難道這些伴跑的大老鼠，是民進黨從南部抓到運到公園陪我跑步？」最後怒嗆聲：「可悲的台北市選民，是對台北白天就跑出來到處晃的老鼠，滿意度60嗎？」

相關新聞：指鼠患不該拿來甩鍋 吳靜怡批：「蔣戒鼠，不給講！」

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