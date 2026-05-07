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娛樂 最新消息

aespa寧寧看脫衣秀！中國網友喊封殺：不要回來了

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓團aespa的中國籍成員寧寧近期被網友發現前去朝聖「脫衣秀」，引來批評，相關消息登上微博熱搜，中國網友評價兩極，更有人怒轟要她不要回中國發展，甚至封殺。

aespa寧寧參加after party，中國網友不滿演出者穿著裸露，質疑她觀賞脫衣秀。（翻攝自X）aespa寧寧參加after party，中國網友不滿演出者穿著裸露，質疑她觀賞脫衣秀。（翻攝自X）

BLACKPINK成員LISA因為欣賞甚至在2023年演出歷史悠久的巴黎瘋馬秀（Crazy Horse Paris），引發中國網友群起激憤，將她貼上色情的標籤，自此微博上不少對她進行「蕩婦羞辱」（slut-shaming）的言論。緊接著Angelababy、張嘉倪也因為觀賞瘋馬秀被批評為「宣揚色情活動」，慘被炎上，相關事件仍歷歷在目。

aespa的中國籍成員寧寧日前才前往紐約參加Met Gala的活動，本來應該為她感到驕傲才對，沒想到才過幾天，寧寧就因為被發現疑似與LISA去欣賞脫衣秀，引來中國網友不滿。事實上，從vogue報導中可知道，寧寧參加的應該是Met Gala的after party，地點在知名夜店The Box舉行，演出者確實穿著較為裸露、香豔。

儘管是參加after party，中國網友仍紛紛批評，「以前女偶像對這種場所避之唯恐不及」、「一直不了解女星去看女性脫衣秀要幹嘛」、「這如果都能回中國娛樂圈？我要替Angelababy喊冤了」、「我之前還覺得她一個人在國外很辛苦，她怎麼變這樣了？」、「她真的不反思一下嗎？」、「她應該不會想中國混了吧」、「演藝生涯到頭囉」。不過不少海外網友一頭霧水，認為這不過只是正常交際的社交場合，何必大驚小怪，反應兩極。

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