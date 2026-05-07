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娛樂 最新消息

遭指欠薪、賤租大樓？華視火速發「5大聲明」

華視（中華電視台）。（資料照，記者叢昌瑾攝）華視（中華電視台）。（資料照，記者叢昌瑾攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕針對立委柯志恩今日對華視經營現況的公開指控，華視稍早發布聲明嚴正澄清，針對外界關注的「欠薪、賤租、違規」三大焦點逐一回擊，強調柯委員所言多處與事實不符。

面對「拖欠同仁薪水」的指控，華視底氣十足地表示，目前公司內部薪資發放一切按時撥付，並未接獲員工反映異狀。華視更直接對柯志恩喊話，若委員真有掌握名單，歡迎提供員工編號等資訊，公司絕對會第一時間維護勞工權益，不讓商譽受損。

至於TaiwanPlus入駐華視大樓引發的「賤租」與「大興土木」爭議，華視也給出了明確答案。官方表示，雙方目前還在「談判階段」，連合約都還沒簽，更別提有任何施工動作；而租金部分，華視更強調該空間的規劃報價不僅高於大樓租戶平均值，也符合區域市場行情，一切流程皆合乎法規，目標是為了活化資產、增加營收，絕非外界傳言的低價租賃。

最後，針對老舊的光復大樓違規爭議，華視坦言因建物屋齡較高，去年確實曾被要求整改，但目前已委託專業建築師完成補正程序，並在今年四月獲得建築師公會核備，正積極依法處理中。華視此次迅速且強硬地回應，試圖在第一時間平息輿論風波。

聲明全文

針對今日柯志恩委員關於華視經營現況之公開發言，若干內容與事實不符，本公司特此回覆與澄清如下：

一、 經查，本公司員工薪資皆依規按時發放，並未有同仁反映異狀，特此澄清，以維護本公司商譽與勞資互信。
二、 若柯委員確知任何員工遭拖欠薪資，尚祈提供該同仁之必要資訊（如員工編號等），以完成入帳作業與維護勞工基本權益。
三、 TaiwanPlus辦公室租用華視大樓之新增空間，仍在洽談階段，尚未簽訂正式合約，當然更無柯委員所稱大興土木之狀況，特此澄清。
四、 柯委員指稱華視｢低價賤租」TaiwanPlus之說，令人費解。華視規劃租予TaiwanPlus之辦公空間，平均租金在華視各大樓全體租戶的平均價格之上，也與鄰近區域類似條件之空間租金水準相近。未來租賃業務亦將在符合關係人交易等相關法規下推動，以促進既有資產效益，並增加營收。
五、 華視另一棟出租之光復大樓，為數十年老舊建物，因部分租戶裝修及設備老舊，而於去年中經地方主管機關要求改正。本公司協調各租戶與委託建築師事務所協助，已於去年底提出補正程序申請作業，並於今年四月初獲台北市建築師公會之初步核備，刻正按照法規完成相關程序中。

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