朴寶英不忍了！被姨丈家暴又吃豆腐 黑化怒喊「殺了他」

〔記者廖俐惠／台北報導〕犯罪動作韓劇《賭金》自開播以來話題熱度居高不下，向來以甜美溫柔形象深植人心的「國民妹妹」朴寶英，此次破格挑戰素顏、暴瘦的暗黑演技，精湛表現不僅贏得觀眾一致盛讚，更掀起追劇狂潮。

朴寶英在《賭金》飾演的性格內向、外型憔悴的機場海關職員「金禧主」，在一次意外中獲得價值高達1500億韓元的金塊。在深怕東窗事發的恐懼下，她不得不與金聖喆飾演的犯罪組織成員「張昱」結盟洗錢，更面臨李光洙飾演的黑幫組長、及金熙元飾演的重案組警察黑白兩道夾擊。

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朴寶英在《賭金》拜託金聖喆殺了姨丈。（Disney+提供）





在最新劇情中，金禧主的姨丈不但家暴又想吃她豆腐，現在又開始對她身懷鉅款起疑，向來逆來順受的金禧主終於被逼至極限、徹底黑化。不堪姨丈再度毆打的她，指揮著同夥張昱憤怒高喊：「殺了他！」這震撼的一幕也讓朴寶英的演技飆至高潮。

為了完美詮釋帶著金塊到處逃亡的極致狼狽感，導演金星勳對朴寶英下達了「完全不准化妝」的指令，甚至親自嚴格控管她的飲食，朴寶英每天都被導演關心：「妳午餐吃什麼？」更為了角色天天啃沙拉、不斷減重。

《賭金》朴寶英對姨父已經忍無可忍。（Disney+提供）

日前朴寶英與李光洙、金熙元作客劉在錫的網路節目中，也委屈又搞笑地分享了這段地獄般的減重回憶。她透露某個炎熱的夏日，劇組燈光導演請全場吃冰淇淋，餓壞的她實在忍不住，只好偷偷挑了一支熱量最低的哈密瓜冰棒，躲起來偷偷嗑掉。「那支冰棒真的太好吃了，到現在都還記憶猶新！」她更苦笑表示，每次看到導演在片場大啖美食，就忍不住在心裡直呼：「看到他那個樣子，老實說真的覺得超級欠揍！」

朴寶英在《賭金》中幾乎素顏登場。（Disney+提供）

不過結束拍攝後的朴寶英終於迎來了解放，她與李光洙隨後登上梁世燦的美食節目，不惜拋開女神形象，戴上假髮、畫上搞笑鬍鬚，面對滿桌的紫菜包飯、炒年糕與醃蘿蔔等美食大快朵頤，反差萌的表現讓粉絲們欣慰笑稱：「終於可以讓國民妹妹吃飽了！」

儘管為了《賭金》犧牲極大，但朴寶英對這次的突破性演出感到相當滿意，日前接受韓媒訪問談及素顏與暴瘦的挑戰，她大方地表示：「我覺得很自由，不用擔心眼線有沒有暈開、口紅有沒有掉，我只需要全心全意地專注於『活下去』這件事。這是我做為演員，感受到最純粹的瞬間。」《賭金》於Disney+上線，每週三更新兩集，並將於5月27日迎來大結局。

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