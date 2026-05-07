林依晨師妹把演藝圈當「升級遊戲」 曾迷失演員身分...靠1招Level up

林奕嵐不斷讓自己升級，持續在表演路上探索。（ELLE TAIWAN提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕林依晨同門師妹林奕嵐受邀擔任時尚雜誌《ELLE》5月號封面之星，展現極具層次感的風格魅力。上月剛滿24歲的她，2年前憑藉《她和她的她》奪下金鐘獎迷你劇集最具潛力新人獎。在訪談中，她感性回顧出道至今的心路歷程，坦言曾在演藝圈的高壓節奏中感到迷惘，如今已重拾生活重心，更預告未來想跨足驚悚與恐怖片領域。

林奕嵐擔任《ELLE》5月號封面。（ELLE TAIWAN提供）

身為各大精品與時尚雜誌的寵兒，林奕嵐曾獲選《DAZED ASIA 100》亞洲百大人物，足見其在潮流與影視圈的雙重影響力。此次拍攝由知名攝影師周墨掌鏡，林奕嵐在露背白色垂墜上衣、典雅蕾絲洋裝與俐落西裝等多樣造型間切換自如。作品呈現的獨特影像風格讓現場工作人員驚呼聲連連，連林奕嵐在螢幕上看到成果時，也忍不住摀嘴、睜大雙眼驚呼：「OMG！」

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林奕嵐身穿露背設計上衣，展現優雅線條。（ELLE TAIWAN提供）

林奕嵐以精緻五官與獨特氣質出道，隨著名氣與作品增加，外界的高度聚焦曾帶給她不小壓力。她坦言，起初對於「演員」身份曾感到迷失，但在與前輩交流與自我反思後，她體會到表演不僅是角色扮演，更是一種與世界對話的方式。

林奕嵐分享從迷惘到逐漸建立自我表演節奏的成長歷程。（ELLE TAIWAN提供）

林奕嵐幽默將演藝工作比喻為一場「不斷升級的遊戲」笑說：「要一直Level up，要呈現出各種樣子，觀眾才會有新的感受。」透過這種輕鬆的心態，她在表演之路上持續探索更多可能性。

林奕嵐想挑戰恐怖片角色。（ELLE TAIWAN提供）

在即將推出的新影集《郵票與舒芙蕾》中，林奕嵐突破以往清新形象，飾演一名因復仇捲入毒品世界的少女，預告中展現出強烈的情緒爆發力。談到未來戲路，林奕嵐展現極高企圖心，特別點名想挑戰恐怖片題材。她笑說無論是被嚇的角色或是驚悚反派都想嘗試：「其實滿想演的，要我演鬼也OK，能嚇人；演被嚇的也OK。」不設限的表演態度，讓外界更加期待她的未來發展。

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