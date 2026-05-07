《兩個爸爸》男星赴中13年 喊「從小課本教育我是中國人」網怒轟

〔娛樂頻道／台北報導〕林佑威2000年與李威組成男團「WeWe」出道，之後接連演出《麻辣鮮師》、《波麗士大人》還有《兩個爸爸》人氣攀升。2013年後將演藝重心轉往中國發展，如今已在當地生活、拍戲超過10年，近日卻因一段影片，他在裡面脫口「從小課本就教育我們是中國人啊，我們是中國台灣啊」，掀起外界熱議。

林佑威在影片中自認中國人。（翻攝自小紅書）

林佑威日前透過小紅書，分享自己對中國城市與生活環境的感受，提到不少台灣人第一次到中國，多半會先接觸上海等大城市，他更脫口表示「因為我們來自中國台灣」，此話一出立刻引發部分台灣網友不滿。

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面對外界批評，林佑威再度拍片回應，坦言自己已經在中國生活10多年，「從小課本就教育我們是中國人啊，我們是中國台灣啊」，並提到過去求學時常需要填寫祖籍，自稱祖籍是「福建泉州人」。

林佑威稱從小填資料就要寫祖籍。（翻攝自小紅書）

他也表示，每個人都可以有自己的選擇與想法，但認為很多事情應該親自體驗，「希望台灣朋友可以多來內地走一走、看一看」，感受當地文化與生活環境。

林佑威分享自己赴中發展多年的觀察與感受，他說自己到中國拍戲10多年，不論劇組或身邊朋友都對他十分客氣，尤其得知他來自台灣後，很多人都會主動關心、熱情聊天，讓他感受到濃厚人情味。他還提到，曾經在北京遺失手機，最後竟失而復得，讓他對當地治安留下深刻印象，直呼「真的很好」。

林佑威稱小時候課本教他是中國人。（翻攝自小紅書）

此外，林佑威在影片中說話，也被不少網友注意到帶有明顯捲舌音，再度掀起網友討論。對於遭部分台灣網友炎上，他則表示自己不會因此不開心，「都出道20年了」，似乎對外界評論已看得相當淡然。

事實上，這並非林佑威首次公開表態立場。早在2019年香港反送中事件期間，因有示威者將五星旗丟入海中，他當時便曾轉發央視「我是護旗手」相關貼文，並以簡體字寫下「我愛祖國」，藉此表達支持立場，當年同樣引發不少討論。

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