自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《兩個爸爸》男星赴中13年 喊「從小課本教育我是中國人」網怒轟

〔娛樂頻道／台北報導〕林佑威2000年與李威組成男團「WeWe」出道，之後接連演出《麻辣鮮師》、《波麗士大人》還有《兩個爸爸》人氣攀升。2013年後將演藝重心轉往中國發展，如今已在當地生活、拍戲超過10年，近日卻因一段影片，他在裡面脫口「從小課本就教育我們是中國人啊，我們是中國台灣啊」，掀起外界熱議。

林佑威在影片中自認中國人。（翻攝自小紅書）林佑威在影片中自認中國人。（翻攝自小紅書）

林佑威日前透過小紅書，分享自己對中國城市與生活環境的感受，提到不少台灣人第一次到中國，多半會先接觸上海等大城市，他更脫口表示「因為我們來自中國台灣」，此話一出立刻引發部分台灣網友不滿。

面對外界批評，林佑威再度拍片回應，坦言自己已經在中國生活10多年，「從小課本就教育我們是中國人啊，我們是中國台灣啊」，並提到過去求學時常需要填寫祖籍，自稱祖籍是「福建泉州人」。

林佑威稱從小填資料就要寫祖籍。（翻攝自小紅書）林佑威稱從小填資料就要寫祖籍。（翻攝自小紅書）

他也表示，每個人都可以有自己的選擇與想法，但認為很多事情應該親自體驗，「希望台灣朋友可以多來內地走一走、看一看」，感受當地文化與生活環境。

林佑威分享自己赴中發展多年的觀察與感受，他說自己到中國拍戲10多年，不論劇組或身邊朋友都對他十分客氣，尤其得知他來自台灣後，很多人都會主動關心、熱情聊天，讓他感受到濃厚人情味。他還提到，曾經在北京遺失手機，最後竟失而復得，讓他對當地治安留下深刻印象，直呼「真的很好」。

林佑威稱小時候課本教他是中國人。（翻攝自小紅書）林佑威稱小時候課本教他是中國人。（翻攝自小紅書）

此外，林佑威在影片中說話，也被不少網友注意到帶有明顯捲舌音，再度掀起網友討論。對於遭部分台灣網友炎上，他則表示自己不會因此不開心，「都出道20年了」，似乎對外界評論已看得相當淡然。

事實上，這並非林佑威首次公開表態立場。早在2019年香港反送中事件期間，因有示威者將五星旗丟入海中，他當時便曾轉發央視「我是護旗手」相關貼文，並以簡體字寫下「我愛祖國」，藉此表達支持立場，當年同樣引發不少討論。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中