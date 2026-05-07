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娛樂 最新消息

江志豐「看外表」點評引眾怒 吳俊宏當眾開嗆：你要正經一點

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視熱門綜藝節目《綜藝一級棒》本週六（9）將播出全新主題「紅火熱辣愛的金曲燒」，邀來資深音樂人江志豐坐鎮評審席。不料江志豐在評分時竟因「顏值」與「同情心」做出令人不解的決定，遭主持人康康猛虧，更讓參賽歌手吳俊宏當場變臉走心。

江志豐講評「顏值取向」。（中視提供）江志豐講評「顏值取向」。（中視提供）

在點評女生組對決時，江志豐語出驚人地表示：「為了畫面好看」，隨即判定吳申梅與蘇宥蓉過關。此舉讓主持人康康聽不下去，當場吐槽：「你這是看外表評分吧！」 直指評審標準根本是顏值取向。

最令人意外的橋段發生在男生組對決，沈建豪與吳湧濱對上陳隨意和吳俊宏。江志豐雖大讚沈建豪這組，卻突然詢問：「你們願不願意把『讚牌』讓給吳俊宏、陳隨意？」

勸讓讚牌引全場譁然，吳俊宏走心開砲。（中視提供）勸讓讚牌引全場譁然，吳俊宏走心開砲。（中視提供）

此話一出引發全場不解，康康立刻站出來主持公道：「人家好不容易拿到『讚牌』，還要讓出去？」 江志豐隨後解釋，是因為怕吳俊宏如果這次沒拿到，以後可能沒機會了，更補刀稱：「這是他來節目以來唱得最好的一次。」原本表現出色的吳俊宏當場走心，直言：「老師，我覺得你很沒有公信力，你要正經一點。」

除了評審爭議，本集節目也推出「尼羅河女兒－楊林」單元，由杜忻恬、陳怡婷、翁鈺均、蕭玉芬等女歌手復刻楊林經典神態。康康感性回憶《把心留住》曾陪伴他留級兩年，卻被許志豪狠酸：「你是捨不得畢業的學生吧。」

康康聞光頭當眾炸鍋，自爆整頭戴假髮全場笑翻。（中視提供）康康聞光頭當眾炸鍋，自爆整頭戴假髮全場笑翻。（中視提供）

而在「CP對唱」環節中，許志豪因害羞大喊：「不要啦！光天化日下！」 沒想到「光天」的台語諧音竟觸動康康敏感神經，康康立刻反擊：「誰光頭？我有用髮片你還說我光頭！」 隨後更在許志豪追問下徹底放棄防線，自爆：「這是一整頂假髮！」 豪爽反應笑翻眾人。

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