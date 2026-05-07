吳淡如啟發取得碩士學位 田定豐感性首發聲

田定豐與好友吳淡如。（唱戲世界娛樂提供）

〔記者林南谷／台北報導〕種子音樂創辦人田定豐受到好友、作家吳淡如啟發，近期拿到中南美洲著名學府泛美大學（Universidad Panamericana, 簡稱 UPA）自然療法醫學碩士學位。對於這場遲到30年的自我挑戰，田定豐不僅為了圓夢，更是他在吳淡如等人集體刺激下，交出一張驚艷成績單，今（7）日上午，他也透過臉書感性發聲。

回想這段學習旅程起點，其實是田定豐多年前在輔仁大學教書的日子，他說：「那時候看著台下渴望知識的眼神，我反而像是被點燃的人，重新找回了學習與分享的熱情。」後來當他全心投入頌缽療癒時，這種熱情變成一種更深責任感。

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田定豐說，那時候的他每天不斷爬文、翻找國內外的醫學文獻，想知道這些聲音頻率對人體的療癒，背後究竟有什麼樣的科學與醫學原理，他表示：「在那個過程裡，我越深入，越看見自己的不足，也越發覺身體與靈魂之間還有太多值得探索的奧秘。」

而這就是為什麼田定豐決定攻讀醫學碩士原因，他說：「這張學位對我來說是一份對專業的承諾，也是因為受好友們的啟發，我明白學習是永無止境的進化，讓我能更有底氣地結合靈性與科學，帶著大家從身體的營養到靈魂的定心，一起找回生命的主權。」

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