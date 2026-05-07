麥民暴動！《催眠麥克風》48種結局掀多刷潮

〔記者鍾志均／台北報導〕日本互動式動畫電影《催眠麥克風-Division Rap Battle-》在台上映首週話題炸裂，靠「觀眾即時投票決定結局」的玩法，成功讓全場觀眾從「被動觀影」變成「參戰玩家」。

《催眠麥克風》打破傳統觀影模式，電影中各分區對決的勝負，由現場觀眾即時決定。（甲上提供）

台灣是日本以外全球首個院線上映地區，一開片就吸引大批「麥民」衝進戲院，揪團包場、應援投票，氣氛嗨到像演唱會，掀起觀賞熱潮。

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不少粉絲為了替「本命角色」集氣，狂抽隨機小卡與Division收藏卡，兩款專屬抽卡機台幾乎場場排爆，首週光靠周邊就狂吸金破百萬，粉絲經濟火力全開。

《催眠麥克風》第二週特典「眾星齊聚燙雷射版」海報構圖，暗藏玄機。（甲上提供）

有趣的是，製作人溝江力也低調來台朝聖，親自混入戲院感受台灣粉絲的熱度。他坦言原本以為海外反應會有差距，沒想到現場的投入程度完全不輸日本，甚至還被應援氣氛震撼到，「大家真的很認真在看、在投票，這份熱愛讓我非常感動！」

隨著熱潮延燒，片商加碼公開第二週特典「燙雷射版A3海報」，不僅質感升級，還暗藏兄妹、父子等經典角色組合彩蛋，讓粉絲直呼「根本8年情懷大集合」、「這張海報直接封神」。

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