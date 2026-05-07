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蕭芳芳蟬聯2屆金馬影后 豁達面對遺傳雙耳失聰多年

蕭芳芳蟬聯2屆金馬影后 豁達面對遺傳雙耳失聰多年79歲蕭芳芳近日受訪罕談早逝父親以及困擾多年的耳疾。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕港星蕭芳芳在1995年和1996年，以電影《女人四十》、《虎度門》蟬聯2屆金馬獎最佳女主角獎，日前驚喜現身電影《撞到正》4K數碼修復版全球首映禮，已屆79歲的她昔日風采依舊。

蕭芳芳近日再度接受訪問罕談早逝父親，以及困擾她多年耳疾，透露對父親印象大部分都來自母親憶述。幽默豁達的蕭芳芳笑說，雖然一直沒有在自己身上發現化學博士爸爸蕭迺震的優點，甚至父親還遺傳了一雙「聾耳朵」給她，依然對父親充滿敬意。

蕭芳芳蟬聯2屆金馬影后 豁達面對遺傳雙耳失聰多年她曾以電影《虎度門》登上金馬影后。（香港星島日報）

談及雙耳失聰經歷，蕭芳芳表示早在2歲時左耳聽覺已莫名其妙出現問題，當時蕭媽媽察覺女兒對叫喚毫無反應，起初以為小女孩故意陽奉陰違，經醫生檢查才驚覺聽覺受損。蕭芳芳解釋，其實自己耳膜完好，是耳內負責將聲音震盪傳入腦部的器官損壞，由於長年只能單靠右耳接收聲音，後來右耳功能也退化。

2000年後，蕭芳芳開始飽受嚴重耳鳴困擾，曾形容雙耳長期像有「100隻蟬叫」，在吵雜環境下更是轟如雷鳴，令她疲憊不堪。為了與外界溝通，蕭芳芳積極學習唇語，外出時也會自備手寫板，昔日雙耳還未完全失聰，大家在片場都要很大聲跟她聊天，如今與朋友見面，大家體貼在手寫板上「你一言我一語」，場面熱鬧溫馨。

蕭芳芳和第一任丈夫、老牌影星秦祥林有過短暫3年婚姻。（香港星島日報）蕭芳芳和第一任丈夫、老牌影星秦祥林有過短暫3年婚姻。（香港星島日報）

縱使備受耳疾折磨，蕭芳芳每次露面依然保持優雅，日前驚喜現身《撞到正》4K數碼修復版全球首映禮，讓得知她近況的影迷相當開心。當天主辦單位十分體貼，特別呼籲在場觀眾遷就蕭芳芳耳疾問題，不要拍手，以免高頻率的聲音引起她的不適。

蕭芳芳出身中國蘇州書香世家，祖父蕭冰黎是教育界先輩，曾加入孫中山同盟會，父親蕭迺震則是留學德國的化學博士，2歲時隨父母移居香港，但蕭父幾年後病逝，自小與母親相依為命；蕭媽媽當年靠做針線活與女兒過著甘苦生活，蕭芳芳為幫忙貼補家計，年僅6歲開始參與電影及舞台演出，就此展開她傳奇的演藝一生。

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