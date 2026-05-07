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娛樂 最新消息

李珠珢直播處女秀！乾爹砸「百萬禮物」洗版

李珠珢6日晚間在直播平台「浪Live」展開個人首場直播，不僅在直播開始前就有忠實粉絲送出整個平台最貴的禮物「百萬花魁」，一場直播產生的禮物價值甚至最高可達68萬台幣。（圖擷自YouTube）李珠珢6日晚間在直播平台「浪Live」展開個人首場直播，不僅在直播開始前就有忠實粉絲送出整個平台最貴的禮物「百萬花魁」，一場直播產生的禮物價值甚至最高可達68萬台幣。（圖擷自YouTube）

〔即時新聞／綜合報導〕韓籍啦啦隊「AI女神」李珠珢在台人氣高，每回現身都能掀起粉絲追捧。昨晚她迎來首場個人直播，不僅在直播開始前就有忠實粉絲送出整個平台最貴的禮物「百萬花魁」，一場直播產生的禮物價值甚至最高可達68萬台幣，驚人數字也引起網路熱議。

職棒富邦悍將啦啦隊韓籍女神李珠珢6日晚間在直播平台「浪Live」展開個人首場直播，她身穿可愛洋裝展現高度親和力，在直播還沒開始竟就有粉絲透過平台私訊功能刷禮物，送出要價接近20萬台幣的禮物「百萬花魁」。

昨晚7點李珠珢準時開播，讓聊天室陷入一片暴動，李珠珢僅是開口向大家道謝，直播畫面被各種昂貴禮物特效填滿，乾爹們紛紛重金打賞，只為吸引女神關注。而長達近2小時，也讓她收到960萬4745顆鑽石，換算觀眾儲值成本約台幣48萬至68萬元。

本次官方也祭出抖內金額最高者可以獲得女神唇印的福利，最終特別獎品由刷了近40萬台幣的粉絲拿下，另外排行榜前五名的粉絲還能夠拿到珠珠寶貝現場拍的拍立得。

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