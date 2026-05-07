劉寶傑同框醫藥名嘴 破天荒沒談政治聊大腸癌

健康名嘴錢政弘（右）日前上劉寶傑主持節目暢聊醫療常識。（翻攝自錢政弘臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕醫藥名嘴、基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘常上電視健康節目分享醫療常識，6日在臉書曬出同框62歲東森財經新聞台談話節目《寶傑點兵》主持人劉寶傑，觀眾一定很意外，印象中老是關心政治、經濟新聞的劉寶傑，怎麼會訪問醫師錢政弘？！

原來私底下愛運動的劉寶傑，特別邀錢政弘上節目聊健康同時推薦他的新書，而會讓記者報導原因，錢政弘坦言自己是第一次遇到劉寶傑，誇讚劉寶傑本人看起來很年輕，跟另一位談話節目主持人謝震武一樣有活力，錢政弘還提醒大家：「有運動氣色就會特別好。」

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下了節目，錢政弘在臉書發文提及2人聊的話題「馬拉松選手容易得大腸癌」、「真的、假的！這把我嚇壞了」，透露在劉寶傑主持節目談及膽管癌和胃腸科常見疾病。訪談中，錢政弘指出一個反直覺臨床觀察：「長跑選手容易得大腸癌，這跟我們平常以為越運動，應該越健康的認知不同。」

錢政弘舉出由美國維吉尼亞州Inova Schar Cancer Institute的醫師Tim Cannon所主導一項前瞻性研究，發表於2025年美國臨床腫瘤年會（ASCO），研究起因是他觀察在該機構中，有多位年齡未滿40歲超級馬拉松運動員被診斷出晚期大腸癌，進而促使他展開進一步探討。

研究招募100名年齡35至50歲長距離跑者進行大腸鏡檢查，平均年齡42歲，錢政弘說，這些長跑者都「自認為很健康」，且都至少完成5場註冊馬拉松賽事或2場超馬拉松賽事，「結果大腸鏡檢查出來發現近41%患有至少一顆腺瘤，15%患有進行性腺瘤（屬於大腸癌前病變）；相比之下，一般正常人群（40至49歲）進行性腺瘤的預期發生率為1.2%，而這些運動員比正常人多了10倍以上風險。」

錢政弘推測可能原因有2個，其一是長跑步時，腹腔內的血液集中到四肢肌肉，結腸容易缺血，反覆的低氧刺激、發炎和組織修復循環在理論上可能會促進的腺瘤增生病變；另外，長跑選手常吃能量凝膠來補充體力，這些食物歸類在超級加工食物，當大腸黏膜缺氧受傷時，吃這些東西可能有健康上危害。

雖然這些論點還沒得到證實，錢政弘提醒仍有潛在的風險，值得民眾與喜歡長跑的運動者留意關注。

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