愛爾麗針孔偷拍總裁常如山聲押禁見 陳沂補槍「超丟臉」

愛爾麗爆針孔偷拍，總裁常如山（中）、特助張元齡（右）、針孔業者謝金亨（左）因涉嫌滅證，凌晨被檢方聲押禁見。（記者王藝菘攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕愛爾麗連鎖醫美新北板橋店，遭控在店內裝有煙霧偵測器偽裝的針孔鏡頭，6日啟動第二波行動，並拘提愛爾麗創辦人兼總裁常如山。昨午常如山步入新北地檢署時雖不回應媒體詢問，仍能面帶微笑，經過約12小時偵訊，檢方今晨決定聲押禁見常如山，凌晨2時許，法警將他移送法院，常如山看起來有些疲憊，未有任何回應說明。

網紅陳沂昨在臉書發文談及此事，先描述愛爾麗被查出全國18間分店都有偽裝成煙霧偵測器的「攝影機」，第一時間愛爾麗表示相當震驚，說會全力配合檢警調查，後來又改口說是為了提供更好的醫療服務品質安裝的，說詞前後不一。

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周旋於常如山與王定宇的名媛劉怡萱。（資料照，警察局提供）

陳沂驚訝表示，裝攝影機真是非常可怕的事，客人的隱私全都錄，而且那些錄像不知道會流到什麼樣的地方，認為愛爾麗應該算是台灣前三大的醫美診所，超級有錢，可以請到姊姊、歌手謝金燕代言；桃機回國出關時，也有不老男神林志穎廣告看板對你燦笑，然後他們老闆常如山就是之前鬧桃色新聞的那個。

今年3月，名媛劉怡萱爆出感情揪葛被稱為「地表最強小三」，與已婚常如山、立委王定宇關係曖昧，陳沂發文最後特別提及常如山被媒體爆料花上億在劉女身上，買房買車，結果劉女轉頭跑去跟立委王定宇交往，「人財兩失，砸大錢就算了，還輸給王定宇超丟臉的。」

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