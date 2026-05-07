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娛樂 最新消息

陳天仁絕美婚紗現身！日籍尪當場淪陷：謝謝妳嫁給我

陳天仁與日籍丈夫河村一樹赴富士山下拍攝婚紗。（翻攝自YouTube）陳天仁與日籍丈夫河村一樹赴富士山下拍攝婚紗。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕陳天仁飛往日本富士山拍攝婚紗照，換上一席絕美白紗當場驚艷日籍老公河村一樹，對方不僅當場看呆，更感性告白「謝謝妳嫁給我！」夫妻互動甜翻大批網友。

陳天仁與日籍YouTuber河村一樹近日在YouTube頻道「一樹與天仁の台日夫妻生活」分享婚紗拍攝花絮，地點選在富士山前浪漫取景。陳天仁一連換上和服、白無垢與白紗造型，其中她首次穿著傳統和服現身時，河村一樹立刻連聲誇讚「好漂亮喔！好可愛喔！」讓陳天仁害羞笑稱自己像被包緊緊的嬰兒，「都不會走路了！」

陳天仁與日籍丈夫赴日本拍攝婚紗照。（翻攝自YouTube）陳天仁與日籍丈夫赴日本拍攝婚紗照。（翻攝自YouTube）

最讓河村一樹期待的，則是陳天仁的白紗造型，可見她身穿雪白修身婚紗，搭配低丸子頭與薄紗手套優雅現身。河村一樹轉頭瞬間淪陷，忍不住驚呼「啊～可愛耶！好適合妳！天醬！」面對老公瘋狂稱讚，陳天仁則甜回「我是你的新娘，初次見面」，夫妻互動自然又充滿愛意。

陳天仁換上一襲白紗後，瞬間讓日籍丈夫河村一樹淪陷。（翻攝自YouTube）陳天仁換上一襲白紗後，瞬間讓日籍丈夫河村一樹淪陷。（翻攝自YouTube）

影片中，2人還在富士山美景下模仿電影《真愛每一天》經典場景，氣氛浪漫十足。拍攝尾聲，陳天仁換上象徵純潔的日式白無垢時，河村一樹更感動告白「謝謝妳嫁給我！」而她則幽默回應「不客氣」，甜蜜互動讓網友全被閃瞎，紛紛留言直呼「幸福感滿出來」、「男生願意一直稱讚真的很加分」、「看了都想戀愛了」。

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