加拿大歌手愛上台灣夜市 朱諾獎得主欣賞拍謝少年與戴曉君

〔記者陳慧玲／台北報導〕香港裔加拿大創作歌手Tennyson King第三度來台巡演，對台灣夜市文化很有好感，笑說：「台灣人對美食的熱情讓我印象深刻，加拿大真的需要多一些夜市！」

香港裔加拿大創作歌手Tennyson King擅長多種樂器。（Tennyson King提供）

另外曾經兩度獲得朱諾獎肯定的Aysanabee也來台巡演，談到自己欣賞的台灣音樂人包括拍謝少年與戴曉君，談到巡演，他說：「我們會成為我們所經歷的一切，包括去過的地方與呼吸過的空氣。」

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另外Aysanabee也對台灣音樂留下深刻印象，特別是在原住民傳統音樂中，他感受到與加拿大原住民族文化的高度共鳴。過去Tennyson King 也曾與台灣音樂人合作，包括百合花主唱林奕碩與柳琴演奏家陳崇青，逐步建立與台灣深厚的音樂連結。

加拿大歌手Aysanabee曾獲得朱諾獎肯定，也再次來台演出。（Aysanabee提供）

這次兩位加拿大歌手的巡演，更邀請3位台灣音樂人共同參與跨國共演，包括榮獲金曲獎最佳作詞人的排灣族創作歌手張淦勛、獲得原住民原創音樂大獎首獎的太魯閣族歌手一好・屴夯，以及抒情創作歌手嚴梵，Tennyson King也將以獨特的中阮演奏技法與台灣音樂家進行交流。5月8至10日兩位加拿大歌手和台灣歌手將分別在台北和台南舉行3場不同主題的演唱會。

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