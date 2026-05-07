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娛樂 最新消息

口碑狂飆成年度驚喜！休傑克曼《綿羊偵探團》三度感動落淚大讚超動人

《綿羊偵探團》好評不斷，電影真的很好看。（索尼影業提供）《綿羊偵探團》好評不斷，電影真的很好看。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕2026年最讓人驚喜的電影即將上映！全新話題電影《綿羊偵探團》自國際首映後口碑持續延燒，不僅在知名影評網站爛番茄開出高達95%新鮮度，更被多家外媒包括Collider盛讚為「近乎完美的年度驚喜」，掀起觀眾熱烈討論。

外媒一致指出，《綿羊偵探團》成功融合懸疑推理、幽默與情感張力，不僅是一部「笑料十足的趣味懸疑片」，更是一段「出乎意料地溫柔，關於失落、孤獨與找到家人的故事」。有評論更直言：「溫馨推理迎來全新代表作」，認為本片在情感與娛樂之間取得難得平衡，既動人又充滿創意。

休傑克曼在《綿羊偵探團》飾演牧羊人喬治，讀劇本時三度落淚。（索尼影業提供）休傑克曼在《綿羊偵探團》飾演牧羊人喬治，讀劇本時三度落淚。（索尼影業提供）

作為電影中的靈魂人物，飾演牧羊人喬治的休傑克曼在讀到劇本時更三度落淚，並才讀到第25頁時，便馬上跟他的經紀人說他一定要演！他大力讚賞：「這是一個既溫暖又獨特的故事，充滿幽默與情感。沒有情感的喜劇很快就會失去力量，而這部電影真的會打動人心，觀眾想要的是被感動、被驚喜、被帶到另一個世界，而這部作品做到了！」

《綿羊偵探團》將於明天（8日）正式在台上映！

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