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娛樂 電影

就是今天！《真人快打II》「每一幕都有彩蛋」寵粉無極限

〔記者許世穎／綜合報導〕遊戲改編電影《真人快打》暌違五年推出續作《真人快打 II》評價更上一層樓，從角色招式、經典台詞到風格多變的遊戲場景，各種細節都全面還原，讓熟悉遊戲的觀眾每一幕都有驚喜，細心程度就連遊戲製作人艾德波恩都讚嘆不已，甚至感動到願意入鏡尬一角，更透露這部狂塞「100個遊戲彩蛋」等待玩家揭曉。

《真人快打II》評價勝過首集，被影迷和遊戲迷激推。（華納兄弟提供）《真人快打II》評價勝過首集，被影迷和遊戲迷激推。（華納兄弟提供）

該片再度集結金球獎男星真田廣之、淺野忠信等原班人馬一同演出，憑影集《黑袍糾察隊》翻紅的男星卡爾厄本也加入演出，被粉絲盛讚為「最懂玩家的真人版電影」，成功翻轉過去遊戲改編作品容易失手的市場印象，也被看好成為「遊戲改編電影」的新標竿。

《真人快打》遊戲製作人艾德波恩，近日也親自分享對電影版本的高度肯定。他透露導演在片中埋下多達「100個遊戲彩蛋」，從畫面細節到場景設計處處藏有驚喜，更直言「如果你是系列粉絲，而且是在IMAX影廳觀賞，一定會看到瘋掉！」

《真人快打II》忠實還原遊戲場景及戰鬥。（華納兄弟提供）《真人快打II》忠實還原遊戲場景及戰鬥。（華納兄弟提供）

他表示這些彩蛋不只是點綴，而是絕對能滿足玩家的「粉絲服務」，甚至預測上映後勢必會有觀眾反覆進場「解任務」，在社群上整理彩蛋清單。值得一提的是，對劇組讚不絕口的他，這次也破例親自參與電影演出，展現對這部作品的高度認同，成為本片最具份量的背書之一。

《真人快打 II》以IMAX特製拍攝，今天（7日）正式在台上映，包括2D · IMAX · 4DX · Atmos · Dolby Cinema · ScreenX等版本同步登場！

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