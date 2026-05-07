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娛樂 電影

破百場放映觀眾全哭翻！《超人再起》未演先轟動口碑爆棚

〔記者許世穎／台北報導〕由曲全立導演執導的紀錄片《超人再起》，在正式上映前即吸引各企業與各界團體熱烈包場，累積逾99場巡演放映、突破16000人次觀影。前天（5日）舉行首映會，正式迎來第100場放映里程碑，並於3個影廳同步放映，創下紀錄片首映少見的大規模場面，現場座無虛席、掌聲不斷，氣氛感人動人。

紀錄片《超人再起》前天盛大首映。（美力台灣3D協會提供）紀錄片《超人再起》前天盛大首映。（美力台灣3D協會提供）

該片為紀錄片《台灣超人》的續集，導演曲全立攜手片中「超人們」余泰運、楊恩典、阮錦源、周軒瑋與他們的家人們一同登台，分享拍攝歷程與生命故事。他表示：「每場放映結束後，看見了觀眾觀影後走出來看到他們的笑容、眼淚，特別的是從每一個人的眼中，看到了非常不一樣的光。」

導演曲全立形容那種光是被同理、被鼓勵，讓大家重新站起來燃起希望的光，「原來在黑暗中，我們是可以發光的，原來在我們遇到困難的時候，生命是可以站起來的。」他也強調，正是因為一路以來眾人的支持，才有《超人再起》的誕生，並期盼能讓更多人走進戲院，看見這份力量。

導演曲全立期盼能讓更多人走進戲院，看見紀錄片《超人再起》裡堅強的力量。（美力台灣3D協會提供）導演曲全立期盼能讓更多人走進戲院，看見紀錄片《超人再起》裡堅強的力量。（美力台灣3D協會提供）

片中人物的真實經歷亦深深打動全場，歷經氣爆重傷仍重返消防第一線的余泰運，攜家人一同出席；口足畫家楊恩典動情表示：「我們每個人都需要正能量，謝謝大家支持這份力量。」她在片中一句「即使我沒有雙手，還是可以成為別人妻子、母親」，更讓觀眾感動落淚。

因意外截肢仍完成鐵人三項的阮錦源則分享，自己從復健開始，一路走向運動競技舞台，成為游泳、射擊奧運選手，鼓勵大家勇敢面對人生挑戰。全盲音樂創作者周軒瑋也表示，希望透過音樂溫暖更多人，並送給大家一句話：「當你願意繼續走下去的那一刻，你就是自己的超人。」超人們的親身經歷，讓現場觀眾數度落淚、掌聲不斷。

本片不僅呈現個體面對生命困境的歷程，更進一步強調「陪伴」的重要力量。根據先前口碑場統計，超過9成觀眾表示深受感動，不少資深電影工作者觀影後直言「找回做電影的初衷」，也有生活穩定的觀眾在觀影後重新反思生命價值，有觀眾在映後分享「從頭哭到尾，但不是難過，是被他們的勇氣打動」。

片中集結多位在逆境中重生的真實人物故事，每一段從心出發的經歷彼此呼應，最終匯聚成一道光。根據統計，台灣目前約有129萬名身心障礙者，但實際能走入人群的比例不到5%。導演透過長達百場巡演與影像紀錄，將「見光、重生、走出去」的歷程搬上大銀幕，讓觀眾看見生命如何影響生命。

《超人再起》將於明天（8日）在台上映，同步推動「8萬張公益待用票」計畫，邀請偏鄉學童與社福機構走進戲院。適逢母親節檔期，邀請觀眾陪伴父母、家人與親朋好友一同走進戲院，在彼此陪伴中感受這份來自生命的力量。更多電影相關資訊，請見官方臉書。

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