裘莉暌違五年重返台灣大銀幕 新片巧合共鳴現實理念

安潔莉娜裘莉（右）在《高訂人生》飾演電影導演。（可樂電影提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕奧斯卡得主安潔莉娜裘莉繼2021年《永恆族》後，暌違近五年，終於以最新作品《高訂人生》於重返台灣大銀幕。

該片由法國導演艾莉絲溫諾克爾執導，聚焦時尚產業幕後默默耕耘的女性工作者，裘莉飾演的電影導演夾在家庭與事業之間，又因突如其來疾病必須為現實做出取捨。

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另一位則是來自南蘇丹的新銳模特兒離鄉背井築夢，仍對未來的方向感到困惑；還有平時替模特兒們粉飾傷疤、瑕疵的彩妝師，其實私底下還有個作家夢。三名角色透過一場時裝秀而邂逅，各自的生命經歷也在鎂光燈的背後交相輝映。

安潔莉娜裘莉（左）在《高訂人生》和法國男神路易卡瑞有不少親密對手戲。（可樂電影提供）

導演艾莉絲溫諾克爾編劇作品《少女離家記》曾入圍奧斯卡最佳國際影片，這次她將目光放在時尚產業上，花了近一年半的時間待在各個時裝秀的後台觀察，見證了這個與時間賽跑的脆弱產業如何運作，並決定將隱藏在華麗伸展台幕後的一切呈現給觀眾。

裘莉初次看到《高訂人生》的劇本就被它細膩的層次與複雜的情感描繪給打動，尤其主角因罹患疾病而被迫在當前工作與未來發展之間做出抉擇的情節，更與她多年來關注女性身體健康議題的理念有所共鳴。

過去裘莉為防範乳癌而採取「預防醫療行動」引發廣泛討論，闊別數年，她再次透過電影角色的處境為議題發聲，試圖揭開明星光環下，堅強女性背後脆弱的一面，更期盼電影能為仍身處相同困境的觀眾帶來療癒的力量。《高訂人生》將於明天（8日）全台限定戲院上映。

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