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記者也下場抗爭！鹿港反杜邦內幕曝 當事人現身全說了

〔記者鍾志均／台北報導〕1986年「鹿港反杜邦運動」迎來40週年，當年那場讓外商撤資的環保抗爭，如今透過紀錄片《鹿港反杜邦之後：一些社會運動工作者的畫像》數位修復版，在台灣國際紀錄片影展（TIDF）世界首映，再度喚醒一整代人的熱血記憶。

《鹿港反杜邦之後：一些社會運動工作者的畫像》被攝者盧思岳，分享台灣社運鼎盛時期的氛圍。（國家影視聽中心提供）《鹿港反杜邦之後：一些社會運動工作者的畫像》被攝者盧思岳，分享台灣社運鼎盛時期的氛圍。（國家影視聽中心提供）

這部拍攝於1990年的紀錄片，把鏡頭對準的不只是抗爭現場，更是那些在標語與吶喊背後、默默承受壓力的「人」。

當年鹿港居民為了抵抗美國化工巨頭杜邦設廠，憂心「二氧化鈦」可能帶來的污染風險，集體北上抗議，甚至在總統府前舉起大大的「怨」字，場面震撼，被視為台灣首個成功的環保抗爭案例。

《鹿港反杜邦之後：一些社會運動工作者的畫像》被攝者林美娜（右一），在三十多年後依然感謝鹿港鄉親，「讓我上了社會大學第一堂課。」圖左起：影視聽中心杜麗琴執行長、導演李道明、本片被攝者盧思岳。（國家影視聽中心提供）《鹿港反杜邦之後：一些社會運動工作者的畫像》被攝者林美娜（右一），在三十多年後依然感謝鹿港鄉親，「讓我上了社會大學第一堂課。」圖左起：影視聽中心杜麗琴執行長、導演李道明、本片被攝者盧思岳。（國家影視聽中心提供）

導演李道明昨（6）出席活動時回憶，每次重看這部作品依然動容，「很多人犧牲生活，全心投入社會運動，這種力量很難想像。」他坦言，比起台面上的激烈抗爭，更想記錄那些「不被看見的人」如何在家庭、工作與信念之間拉扯，卻依然選擇站出來。

首映現場出現「時光交錯」的一幕，當年受訪的核心幹部盧思岳與記者林美娜現身看片，兩人笑說早已忘記當年說過什麼，如今卻是第一次看到自己的年輕模樣。

TIDF常設單元「時光台灣」選映導演李道明於1980年代後期，使用16mm膠卷拍攝的四部作品。（國家影視聽中心提供）TIDF常設單元「時光台灣」選映導演李道明於1980年代後期，使用16mm膠卷拍攝的四部作品。（國家影視聽中心提供）

盧思岳一句「我那時候還蠻帥的嘛！」瞬間讓全場笑翻，但隨後談起過去，仍難掩感慨。他回憶，那是台灣社運最熱血的年代，「連記者都有分社運線」，自己甚至一度在「要不要放下攝影機幫忙」與「該不該只是記錄」之間掙扎。

林美娜則坦言，身為記者卻同時投入運動，「又出人又出力」，壓力與風險都很大，「不知道哪天會不會被開除」。她也曾被質疑不夠中立，但仍堅定表示，那段經歷是她人生最重要的一堂課，「是鹿港鄉親讓我真正理解什麼叫社會」。

令人動容的是，當年參與運動的學者與學生也沒有缺席。台灣環境保護聯盟創會會長施信民回憶，當年大學生主動研究污染議題，「那是一種書生報國」，也讓更多人願意站出來守護土地。

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