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國民暖男撐不住了！離開南韓原因曝...全網心疼

Eric Nam揭露自己在南韓生活時壓力爆表。（翻攝自X）Eric Nam揭露自己在南韓生活時壓力爆表。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕被封為「國民好感代表」、「南韓暖男歌手」的Eric Nam，近來親口揭開笑容背後的黑暗時刻，讓粉絲瞬間心疼炸裂。

Eric Nam在節目中坦言，當年在南韓活動時幾乎全年無休，綜藝、演戲、音樂三線全開，看似順風順水，實際上卻被「一定要一直很好、很溫暖、很有趣」的形象綁架，壓力大到身心全面崩潰。

最誇張時連坐著喝咖啡都會害怕，甚至3個月只能吃流質食物維生，身體狀況一路惡化。

Eric Nam自爆曾罹患恐慌症、半身麻痺。（翻攝自X）Eric Nam自爆曾罹患恐慌症、半身麻痺。（翻攝自X）

更震撼的是，Eric Nam首度公開自己曾罹患恐慌症，還出現手腳麻痺、頸椎問題，甚至臉部一側失去知覺的狀況，幾乎逼近身心極限。當被提到「國民好感代表」這種完美形象時，Eric Nam只淡淡回一句：「所以才更辛苦。」

離開南韓後，Eric Nam選擇重新整理人生，回歸音樂創作，一口氣寫了80首歌，把「孤獨」當作主題。

他坦白說，其實一直以來都活在孤單中，「昨天也突然覺得很孤單，因為一直都是一個人」，甚至生活像在飛機上漂流，沒有固定落腳處。不過即使經歷低谷，Eric Nam仍選擇用最純粹的方式回到舞台。

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