好想大S！小S深夜重翻「30年前高中合照」 忍淚懷念：當時我們好快樂

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小S」徐熙娣昨（6日）深夜曬出2張跨越多年時光的合照，一張是她與「大S」徐熙媛、「阿雅」柳翰雅高中時期，在華岡藝校的青澀舊照，另一張則是她與阿雅近日重返華岡藝校的最新合影，看著熟悉校園與青春回憶，小S則忍不住感慨：「那時候的我們真的好快樂！好想妳喔珊～每分每秒。」一句話逼哭大批粉絲。

小S（左起）、阿雅及大S高中時期在華岡藝校的合影。（翻攝自臉書）

小S公開的第1張照片中，可見約30年前仍是高中生的她，與大S、阿雅穿著華岡藝校制服，3人肩並肩對鏡頭露出燦爛笑容，青春氣息滿滿；另一張則是多年後，小S與阿雅再度回到華岡藝校，兩人穿上印有校徽的外套站在同樣場景合影，時光瞬間重疊，也讓外界再度想起已故的大S。

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小S（右）與阿雅多年後再度回到華岡藝校，時光瞬間重疊。（翻攝自臉書）

面對昔日青春畫面，小S忍淚表示：「那時候的我們真的好快樂！好想妳喔珊（大S）～每分每秒。」短短幾句話流露滿滿思念，也讓許多網友瞬間鼻酸，大批粉絲見狀也紛紛安慰小S，「S真的永遠都在妳心裡」、「看了好難過」、「青春直接湧上來」。

此外，不少藝人好友也湧入留言區互動，星友Paul感性表示「好棒的青春」，曲艾玲也留言「青春」，黃小柔則溫柔寫下：「最美好的回憶停留在永恆。」一系列留言，讓這組照片更添感傷氛圍，也讓許多人再次回憶起大小S與阿雅一路走來的深厚情誼。

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