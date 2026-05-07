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娛樂 電視

摯愛碰上車禍病床動人離別....蘇晏霈哭到眼淚都流乾

〔記者蕭方綺／台北報導〕羅子惟在民視八點檔《豆腐媽媽》經歷父子追逐與逃家波折後，不幸遭遇重大車禍，在病榻前與劇中摯愛蘇晏霈告別，正式宣告殺青。這場虐心戲碼不僅讓觀眾守在電視機前噴淚，兩位主演在拍攝現場更是哭到不能自己，蘇晏霈甚至因「眼淚流乾」導致雙眼酸澀，收工後需在路邊休息半小時才能開車回家。

羅子惟（右）正式殺青，導演馮凱（左）、蘇晏霈送上祝福。（民視提供）羅子惟（右）正式殺青，導演馮凱（左）、蘇晏霈送上祝福。（民視提供）

談到這場關鍵的殺青車禍，羅子惟特別感謝劇組的貼心保護。他透露，為了確保演員安全，真實撞擊的畫面是由AI輔助動畫技術輔助製作而成，讓他在安全的狀態下完成高難度演出。不過，初次看到自己頭破血流的特殊化妝時，羅子惟坦言：「真的有被嚇到！鏡子裡的自己傷勢看起來非常嚴重，那種衝擊感瞬間讓我進入角色的絕望狀態。」

羅子惟也特別感謝導演馮凱的指導與帶領，他感性表示：「感謝馮凱導演的教導，他是我見過最厲害的導演，我非常崇拜他！」並坦言在導演細膩的引導下，讓他更能深入角色內心，完成這場情感濃烈的告別戲。

蘇晏霈（右）在《豆腐媽媽》情緒潰堤，守在羅子惟床邊不願放手。（民視提供）蘇晏霈（右）在《豆腐媽媽》情緒潰堤，守在羅子惟床邊不願放手。（民視提供）

羅子惟進一步表示，最後三場病床戲是他拍戲生涯中最難受的時刻。當天外景結束後，他特地回家靜心，「無論是本人還是角色，我都做好了離開的心理準備，一進棚就莫名想哭。」正式錄影時，蘇晏霈的眼淚更是直接噴發，羅子惟回憶：「哭到連我的衣服上全是她的淚水，感覺到她內心深處的痛。」

蘇晏霈也分享，原本排戲時試圖忍住情緒，沒想到導演馮凱設計的台詞太感人，讓她數度哽咽失聲。她笑說：「當時導演以為我沒聽到指令，重複了三遍，正當他準備要念我的時候，我一開口眼淚就噴出來，完全止不住。」

不僅如此，在完成白沙灣的外景後，回到棚內時，蘇晏霈特地為羅子惟準備了殺青花束，讓羅子惟備受感動：「這陣子心真的很痛，很謝謝晏霈這半年的照顧，用真心真情的帶領我、鼓勵我，給我滿滿的力量，真心感謝她。」

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