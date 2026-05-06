財富自由卻對老婆感到愧疚...姜育恆台灣開唱「票價破紀錄」

姜育恆6/27在北流開唱。（文星文化提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕歌壇「憂鬱王子」姜育恆將於6月27日在北流舉辦《姜育恆的盛宴 Jonnie’s Gala》演唱會，採用GALA（盛宴式）演出結構，打造沉浸式的音樂演出，最高票價2萬元。今天受訪時，他默認已經「財富自由」，在吉隆坡、馬六甲、上海、桃園坐擁10房產，寵妻的他透露：「我的名下只有一個，其他都在太太名下。」更直言：「太太在的地方就是家。」

姜育恆6/27在北流開唱。（文星文化提供）

他今天也預告明年後就會淡出歌壇，未來工作量減少後，馬六甲會是他最常待的地方，是佔地約670坪的豪宅，還有游泳池，朋友來了都不想走，不過他的退休時間表老婆還不知道，打趣：「有一次我說三個月不想幹活，她說『不行，我剛買一棟房子』。」

請繼續往下閱讀...

他很感謝和老婆在一起44年，儘管工作忙碌，一年可能有八個月都在外工作，老婆都沒有怨言，而是支持與理解，讓他很愧疚，因此才想要放慢腳步，未來多陪陪老婆四處走走。

提到這些年來對老婆做過最浪漫的事，他先是說：「我是很懶的人，不喜歡文件要簽名。」所以房子都在老婆名下，接著才透露，1983年老婆過生日的時候，自己沒有錢買禮物，就寫了首歌給她，歌名就叫做《當我愛上你的時候》，從來沒有發表過，被拱可以在這次的演唱會首唱。

姜育恆6/27在北流開唱。（文星文化提供）

此外，母親節將至，他表示高中時媽媽就過世，自己是家中老么，「我有成績最應該享受的是我媽媽，我有寫一封信給她。我媽媽不識字，她活著時候我沒有寫過信，我每一場演唱會都有一首歌是唱給媽媽的。這次也會有，6月27日大家會看到那封信。」

演唱會門票5月10 日中午12點在KKTIX開賣，因為是以「盛宴」的概念呈現，特別希望大家穿著正式服裝出席，票價則介於2200元-20000元之間，引發網友熱議是否破了台灣歌手演唱會最貴門票紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法