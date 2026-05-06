自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

財富自由卻對老婆感到愧疚...姜育恆台灣開唱「票價破紀錄」

姜育恆6/27在北流開唱。（文星文化提供）姜育恆6/27在北流開唱。（文星文化提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕歌壇「憂鬱王子」姜育恆將於6月27日在北流舉辦《姜育恆的盛宴 Jonnie’s Gala》演唱會，採用GALA（盛宴式）演出結構，打造沉浸式的音樂演出，最高票價2萬元。今天受訪時，他默認已經「財富自由」，在吉隆坡、馬六甲、上海、桃園坐擁10房產，寵妻的他透露：「我的名下只有一個，其他都在太太名下。」更直言：「太太在的地方就是家。」

姜育恆6/27在北流開唱。（文星文化提供）姜育恆6/27在北流開唱。（文星文化提供）

他今天也預告明年後就會淡出歌壇，未來工作量減少後，馬六甲會是他最常待的地方，是佔地約670坪的豪宅，還有游泳池，朋友來了都不想走，不過他的退休時間表老婆還不知道，打趣：「有一次我說三個月不想幹活，她說『不行，我剛買一棟房子』。」

他很感謝和老婆在一起44年，儘管工作忙碌，一年可能有八個月都在外工作，老婆都沒有怨言，而是支持與理解，讓他很愧疚，因此才想要放慢腳步，未來多陪陪老婆四處走走。

提到這些年來對老婆做過最浪漫的事，他先是說：「我是很懶的人，不喜歡文件要簽名。」所以房子都在老婆名下，接著才透露，1983年老婆過生日的時候，自己沒有錢買禮物，就寫了首歌給她，歌名就叫做《當我愛上你的時候》，從來沒有發表過，被拱可以在這次的演唱會首唱。

姜育恆6/27在北流開唱。（文星文化提供）姜育恆6/27在北流開唱。（文星文化提供）

此外，母親節將至，他表示高中時媽媽就過世，自己是家中老么，「我有成績最應該享受的是我媽媽，我有寫一封信給她。我媽媽不識字，她活著時候我沒有寫過信，我每一場演唱會都有一首歌是唱給媽媽的。這次也會有，6月27日大家會看到那封信。」

演唱會門票5月10 日中午12點在KKTIX開賣，因為是以「盛宴」的概念呈現，特別希望大家穿著正式服裝出席，票價則介於2200元-20000元之間，引發網友熱議是否破了台灣歌手演唱會最貴門票紀錄。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中