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娛樂 最新消息

練習生時期沒人理？「E奶」白石透羽轉戰AV界：我就想紅！

從螢光幕到成人片場！前練習生白石透羽認了：下海拍AV就是為了「成名」。（翻攝自X） 從螢光幕到成人片場！前練習生白石透羽認了：下海拍AV就是為了「成名」。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕星夢碎了？不，是換個方式紅！前偶像女團「練習生」5/28即將發片，她在X自曝下海主因：既然偶像當不成，那就當最有名的AV女優吧。

擁有E罩杯的白石透羽5/28即將出道。（翻攝自X）擁有E罩杯的白石透羽5/28即將出道。（翻攝自X）

身為AV龍頭指標S1重磅栽培的超新星，長相甜美、擁有E級好身材的白石透羽，自曝自己其實對歌唱事業難以忘情，但自4年前通過試鏡，成為「偶像練習生」之後，一直無法順利出道。

白石透羽當偶像練習生4年，成為女團一員出道後，也一直紅不起來。（翻攝自X）白石透羽當偶像練習生4年，成為女團一員出道後，也一直紅不起來。（翻攝自X）

白石透羽在片商S1官宣平台是以「前博多偶像練習生」做為主打口號，據傳曾是前偶像團體HKT48的成員，不過早在紅之前就退團了。

白石透羽無論長相或身材，都堪比三上悠亞。（翻攝自X）白石透羽無論長相或身材，都堪比三上悠亞。（翻攝自X）

擁有透明感十足的氣質，被譽為「正統派美女」的白石透羽不但是S1的主打星，今年已經22歲的她，在出道介紹文中坦言，「要用拍AV來彌補當年沒爆紅的遺憾」，此番宣言一曝光，隨即在X掀起廣泛討論熱潮，短短幾天便累積近萬粉絲「按讚」朝聖，足見其人氣。

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