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娛樂 最新消息

南韓怪物級女樂團登台 LATENCY超狂背景曝光

〔記者鍾志均／台北報導〕南韓樂壇最近吹起一股「女團變樂團」新風暴！新銳女子樂團 LATENCY 5位成員幾乎全員自帶人氣與戰績，不只集結前女團成員、爆紅女神，甚至還有YouTube擁有25萬粉絲的超強吉他手；如今她們宣布將在6月27日首度來台，於THE WALL舉辦專場演出，親自和台灣樂迷見面。

該團成員背景十分亮眼，包括曾擔任QWER吉他導師、YouTube坐擁25萬訂閱的天才吉他手「HEEYEON」熙淵；曾是女團cignature門面、去年靠火辣舞台魅力爆紅的「新一代水炸彈女神」ZZONE；還有來自LOONA的鼓手HYUNJIN賢眞，以及前cignature成員HAEUN夏恩與SEMI世美。

LATENCY主打的是「真樂器、真現場」，她們不靠預錄音軌，而是直接現場開Band演出，用最原始的樂團能量硬碰硬。至於團名「LATENCY」原本有「延遲」之意，但這次台北專場卻直接喊出「不再延遲，能量準時引爆」的概念。

團員們4月底剛完成首場Fan-Con後，5月又跑去首爾新村和漢江街頭開唱，現場被粉絲包圍，還被韓網瘋傳「根本不像剛出道」、「Live穩到太誇張」。尤其ZZONE每次上台都像在開個人演唱會，氣場強到讓人很難移開視線。

這次台灣活動不只有限定小卡、A3海報與HI-BYE，甚至還開放超近距離5:1團體合照、1:1單獨合照，隔天還加碼舉辦《辣炒年糕料理東西軍》活動，讓粉絲從演唱會一路玩到綜藝節目現場。

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