自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

南韓18禁男神團來了 《WILD WILD》首辦FAN LIVE尺度升級

演員梁耀漢（左起）、金鎮友、朴道鏡、姜天一、崔JAY、李潤濟。（寬宏提供）演員梁耀漢（左起）、金鎮友、朴道鏡、姜天一、崔JAY、李潤濟。（寬宏提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕南韓18禁音樂劇《WILD WILD》過去幾年來台演出場場轟動，讓不少女性粉絲直喊「心臟受不了」。6位人氣演員姜天一、李潤濟、金鎮友、朴道鏡、崔JAY、梁耀漢今（6）宣布將於7月10、11日登上台北Legacy，舉辦首次FAN LIVE《AFTER HOURS》，準備近距離攻陷台粉。

活動最大看點，就是他們終於脫下角色設定，不再只是舞台上的性感角色，而是用「最真實的自己」和粉絲面對面互動。

韓國《WILD WILD》主視覺。（寬宏提供）韓國《WILD WILD》主視覺。（寬宏提供）

演員們坦言，比起過去演音樂劇，這次其實更緊張，因為少了劇本和角色包裝，等於把私下模樣攤在大家面前。金鎮友形容《AFTER HOURS》像是「深夜才能說真心話的浪漫時光」，希望彼此一起度過特別的夜晚。

過去《WILD WILD》在台灣累積超高人氣，每年來台幾乎都掀起搶票潮，這回首度改成FAN LIVE形式，互動感全面升級。除了舞台表演，還會加入聊天、遊戲與各種近距離橋段，崔JAY更搶先爆雷，這次「帥的、可愛的、瘋的」模樣都會一次公開，保證讓粉絲看到和過去完全不同的一面。

而向來被粉絲封為「撩人系男神」的朴道鏡也自信喊話：「這次一定會讓大家笑到不行！」透露過去在音樂劇裡要專心維持角色魅力，但FAN LIVE反而能自在亂玩、展現私底下的真實個性。

除了舞台，台灣粉絲的熱情也是他們最難忘的存在。姜天一、金鎮友等人過去多次訪台，幾乎一致點名「夜市」是最愛回憶，直呼每次吃都像在開寶箱，這次也打算繼續挑戰更多隱藏版美食。

【各場次演員演出名單】

2026.07.10 （五） 晚上19:30：姜天一、金鎮友、朴道鏡、李潤濟

2026.07.11 （六） 下午14:30：姜天一、金鎮友、李潤濟、梁耀漢

2026.07.11 （六） 晚上19:30：姜天一、金鎮友、朴道鏡、崔JAY

【節目資訊】

演出名稱：WILD WILD 2026 1ST FAN LIVE in Taipei : AFTER HOURS

演出地點：Legacy Taipei音樂展演空間

演出日期：

2026.07.10 （五） 晚上19:30 （男女不拘）

2026.07.11 （六） 下午14:30 （男女不拘）

2026.07.11 （六） 晚上19:30 （男女不拘）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中