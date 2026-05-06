南韓18禁男神團來了 《WILD WILD》首辦FAN LIVE尺度升級

演員梁耀漢（左起）、金鎮友、朴道鏡、姜天一、崔JAY、李潤濟。（寬宏提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕南韓18禁音樂劇《WILD WILD》過去幾年來台演出場場轟動，讓不少女性粉絲直喊「心臟受不了」。6位人氣演員姜天一、李潤濟、金鎮友、朴道鏡、崔JAY、梁耀漢今（6）宣布將於7月10、11日登上台北Legacy，舉辦首次FAN LIVE《AFTER HOURS》，準備近距離攻陷台粉。

活動最大看點，就是他們終於脫下角色設定，不再只是舞台上的性感角色，而是用「最真實的自己」和粉絲面對面互動。

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韓國《WILD WILD》主視覺。（寬宏提供）

演員們坦言，比起過去演音樂劇，這次其實更緊張，因為少了劇本和角色包裝，等於把私下模樣攤在大家面前。金鎮友形容《AFTER HOURS》像是「深夜才能說真心話的浪漫時光」，希望彼此一起度過特別的夜晚。

過去《WILD WILD》在台灣累積超高人氣，每年來台幾乎都掀起搶票潮，這回首度改成FAN LIVE形式，互動感全面升級。除了舞台表演，還會加入聊天、遊戲與各種近距離橋段，崔JAY更搶先爆雷，這次「帥的、可愛的、瘋的」模樣都會一次公開，保證讓粉絲看到和過去完全不同的一面。

而向來被粉絲封為「撩人系男神」的朴道鏡也自信喊話：「這次一定會讓大家笑到不行！」透露過去在音樂劇裡要專心維持角色魅力，但FAN LIVE反而能自在亂玩、展現私底下的真實個性。

除了舞台，台灣粉絲的熱情也是他們最難忘的存在。姜天一、金鎮友等人過去多次訪台，幾乎一致點名「夜市」是最愛回憶，直呼每次吃都像在開寶箱，這次也打算繼續挑戰更多隱藏版美食。

【各場次演員演出名單】

2026.07.10 （五） 晚上19:30：姜天一、金鎮友、朴道鏡、李潤濟

2026.07.11 （六） 下午14:30：姜天一、金鎮友、李潤濟、梁耀漢

2026.07.11 （六） 晚上19:30：姜天一、金鎮友、朴道鏡、崔JAY

【節目資訊】

演出名稱：WILD WILD 2026 1ST FAN LIVE in Taipei : AFTER HOURS

演出地點：Legacy Taipei音樂展演空間

演出日期：

2026.07.10 （五） 晚上19:30 （男女不拘）

2026.07.11 （六） 下午14:30 （男女不拘）

2026.07.11 （六） 晚上19:30 （男女不拘）

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