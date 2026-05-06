FTISLAND半年2度來台 端午連假開唱 VIP福利超猛

FTISLAND將於端午連假來台開唱。（希林國際提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「FTISLAND根本把台灣當灶咖在跑！」南韓傳奇搖滾天團FTISLAND今年初才來台開唱，相隔不到半年，再度宣布重返台北，將於端午連假6月20、21日一連兩天，在Legacy TERA舉辦全新巡演，要讓台粉度過「最幸福的端午節！」

說到FTISLAND和台灣粉絲的感情，早就不是普通等級。主唱李洪基1月來台時，還突然現身台灣飯店春酒現場，直接和粉絲同桌吃飯、聊天，超親民舉動當時就在網路瘋傳。

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FTISLAND巡演主視覺。（希林國際提供）

這次巡演主題「FaTe」藏滿巧思，靈感取自塔羅牌與命運象徵，三位成員化身塔羅角色，在王冠、星星與太陽等元素包圍下，打造神秘又充滿宿命感的搖滾世界觀。團隊更把演唱會定義成「命運般的相遇」，象徵一路走來與歌迷共同累積的每個瞬間，都不是偶然。

這次福利也開得超有誠意，除了台北限定小卡，還能抽團體合照、簽名海報、簽名拍立得，VIP粉絲甚至能提前參加彩排Soundcheck，再拿到專屬VIP限定小卡，寵粉程度完全沒在客氣。

FTISLAND也預告，這次除了經典代表歌曲外，還會帶來情感更加濃烈的新編排舞台，希望能和台灣PRIMADONNA（粉絲名）一起創造專屬於彼此的端午回憶。

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