「寶貝謝謝你們！」7帥突衝下台繞場 NEXZ千名台粉瘋了

〔記者鍾志均／台北報導〕JYP新生代男團NEXZ前晚在Legacy TERA舉辦「NEXZ GLOBAL SHOWCASE EVENT」，雖然碰上下雨的星期一，現場卻依舊被1200名粉絲擠爆，尖叫聲幾乎掀翻屋頂。

JYP新生代男團NEXZ以新歌《Mmchk》火力全開登場。（藝尚提供）

7位成員開場以新歌《Mmchk》火力全開登場，還沒唱完第一首，台下NEX2Y（粉絲名）就已全員失控。

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距離1月來台開唱才短短4個月，NEXZ這次又火速回歸台北，讓粉絲直呼根本是「住在台灣」。成員們也超會撩，一上台就甜喊：「真的很想大家！」更坦言近期打歌行程滿到爆炸，還能來台灣和粉絲見面，讓他們非常幸福。

這次雖然名義上是Showcase，但NEXZ根本直接當演唱會在唱，一口氣準備11首歌，從《O-RLY?》、《NALLINA》到《HYPEMAN》全都端出來，氣氛越夜越嗨。

除了舞台演出，NEXZ也準備大量互動遊戲寵粉。（藝尚提供）

除了舞台演出，NEXZ也準備大量互動遊戲。成員們挑戰比手畫腳時，題目從「松鼠」到「水餃」全都來，荒謬程度直接變綜藝現場。尤其成員們用盡全力亂比一通，台下笑聲幾乎沒停過。

直到演唱《Run With Me》時，7人突然走下舞台繞場，穿梭在觀眾席走道之間，與粉絲超近距離對視，不少人當場激動到摀嘴尖叫，現場差點失控。

活動尾聲，成員們也輪流發表感言，隊長Tomoya以超標準中文甜喊：「寶貝們！謝謝你們今天來！」讓全場融化，最後在《Keep on Moving》歌聲中結束活動。

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