心疼！王心凌深圳遭雷射光打中仍堅持唱完 「主辦方道歉」敷衍惹眾怒

王心凌昨在深圳演唱會現場被雷射光束射中腿部。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕甜心教主Cyndi王心凌昨（5日）在深圳舉行「聲幻奇境」演唱會，驚傳嚴重的舞台意外，在演出過程中突遭舞台失控的高強度雷射光束直射腿部，面對粉絲始終保持舞台專業的王心凌，忍痛完成全場表演，敬業精神令粉絲心疼。主辦單位「聲幻文娛」今（6日）終於發布道歉聲明，但卻甩鍋責任導歸屬，直指是因為現場下雨所致，並宣稱藝人「無明顯傷害」，引發粉絲強烈不滿，留言灌爆官網。

據主辦單位「道歉信」中辯稱，高強度雷射光束失控掃向王心凌，是因為當天現場下雨導致信號線路故障，並宣稱藝人「無明顯傷害」。

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聲幻奇境演唱會主辦方的道歉聲明，被網友炮轟「敷衍」、「甩鍋」。（翻攝自微博）

然而，此番「天氣甩鍋論」與輕描淡寫的措辭，隨即點燃輿論怒火。大批歌迷與業內人士痛批主辦方無視雷射光束設備的嚴格操作規範，包括30度仰角投射及持證安全員配置等底線均疑失守。這起事件不僅揭開演藝行業安全監管的漏洞，更引發網友集體連署，要求政府應將舞台高危設備納入強制安檢流程，杜絕此類「科技傷人」悲劇再度發生。

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