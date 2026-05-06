76歲婚紗女王Met Gala太「腰瘦」！網對比IG無痕照：這老太太修很大

網友揪出76歲Vera Wang外電「生圖」與IG美照的落差。 （左：法新社、右：翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕剛剛落幕的2026年Met Gala（大都會藝術博物館慈善晚宴）紅毯上，76歲的「婚紗女王」王薇薇（Vera Wang）反向操作，全身不見任何珠寶首飾，一頂銀白色假髮，奶沒穿繁複華服，沒掛名貴珠寶，身上只掛著幾塊黑布，大膽露出肩臂、腰腹，被中國網友戲稱「省布料的老奶奶級」極限實驗，因為對比外電鏡頭下的寫實身影，Vera Wang在個人IG曬出的照片明顯氣色和膚況都好上許多，就臉上都像剛用熨斗整燙過一樣，光滑無瑕。

Vera Wang（左）氣場與190公分高的伊莉莎白戴比基同框，氣場完全沒被比下去。（歐新社）

在美國時尚圈佔有一席之地的Vera Wang，今年踏上Met Gala紅毯，特地與在影集《王冠》中飾演黛妃的伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）同框合影，站在190公分高的戴比基身旁，Vera Wang氣場依舊十分強大。

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Vera Wang的黑色禮服採用了極為犀利的不對稱剪裁，僅在右側手臂搭配了輕薄飄逸的黑色長袖設計，左側手臂則完全裸露在外。時尚圈多給予高度評價，認為她在此次Met Gala紅毯是有如「定海神針」般的重要存在。

有酸民毒舌批評Vera Wang，認為她的打扮就像是一塊黑布隨意掛在骨架上，看著既尷尬又顯老。（路透）

但有網友比對外電拍到的Vera Wang，和她自己PO在IG照片，落差極大，「紅毯生圖」無比真實地記錄下了她身上的每一道歲月痕跡，被網友狠酸「像一朵乾枯的玫瑰」、「我如果70+的話，肯定感覺很冷，沒這火力」、「毫無美感」、「又出來嚇人了」、「這位老太太真的太猛了」…感覺這套黑色禮服不僅沒有凸顯出所謂的高級感，反而放大了身體的年齡感；甚至有網友毒舌地評價，這哪是時尚先鋒，分明就是一塊黑布隨意掛在骨架上，看著既尷尬又顯老。

不過也有網友認為Vera Wang是時尚圈的傳奇人物，敬重她數十年如一日的自律生活，認為她這身毫無贅肉的乾癟身材，完全是靠著每天高強度的工作和嚴格的飲控硬生生掐出來的，直言「人家有資本有身材，想怎麼穿就怎麼穿」。

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