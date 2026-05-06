自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

愛爾麗爆針孔偷拍！林志穎昔任代言人火速切割「已結束合作關係」

林志穎透過工作室發聲。（資料照，記者潘少棠攝）林志穎透過工作室發聲。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕愛爾麗醫美集團近日爆出針孔偷拍事件，檢警搜索後更發現，全台18間診所內部疑似裝設外觀如煙霧偵測器的微型針孔監視器，消息引爆外界震撼擊反彈。曾擔任愛爾麗代言人的林志穎今（6日）也透過工作室發聲，強調「已於今年結束合作關係」，被外界視為切割止血。

檢警今上午針對愛爾麗新北板橋、新莊、永和及林口等分店進行二度搜索，其中新莊分店女店長被依證人身份帶回，而愛爾麗創辦人兼總裁常如山則以被告身份遭傳喚，目前仍在地檢署接受約談。據了解，檢警在診所內發現多組外觀神似煙霧偵測器的微型針孔設備，全案持續擴大偵辦中。

事件延燒後，曾替愛爾麗代言的林志穎稍早也透過工作室發出聲明表示，「與愛爾麗集團已於今年結束合作關係，針對相關事情、媒體報導無法代為回應，一切交由司法，感謝各界關心。」明確表態與事件切割。另一名代言人謝金燕也同步發聲，強調已正式要求愛爾麗全面停止使用她的肖像與名義進行任何宣傳。

林志穎過去曾在愛爾麗活動中分享車禍後復原歷程，透露臉部裝有20個鈦合金骨釘，手臂也植入鈦合金板與11根鈦釘，坦言身上的鈦合金「已經跟我融為一體」，甚至每次過海關都會因警報器響起引發關注，如今愛爾麗捲入偷拍風波，也讓過去代言合作再度受到外界討論。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中