愛爾麗爆針孔偷拍！林志穎昔任代言人火速切割「已結束合作關係」

林志穎透過工作室發聲。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕愛爾麗醫美集團近日爆出針孔偷拍事件，檢警搜索後更發現，全台18間診所內部疑似裝設外觀如煙霧偵測器的微型針孔監視器，消息引爆外界震撼擊反彈。曾擔任愛爾麗代言人的林志穎今（6日）也透過工作室發聲，強調「已於今年結束合作關係」，被外界視為切割止血。

檢警今上午針對愛爾麗新北板橋、新莊、永和及林口等分店進行二度搜索，其中新莊分店女店長被依證人身份帶回，而愛爾麗創辦人兼總裁常如山則以被告身份遭傳喚，目前仍在地檢署接受約談。據了解，檢警在診所內發現多組外觀神似煙霧偵測器的微型針孔設備，全案持續擴大偵辦中。

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事件延燒後，曾替愛爾麗代言的林志穎稍早也透過工作室發出聲明表示，「與愛爾麗集團已於今年結束合作關係，針對相關事情、媒體報導無法代為回應，一切交由司法，感謝各界關心。」明確表態與事件切割。另一名代言人謝金燕也同步發聲，強調已正式要求愛爾麗全面停止使用她的肖像與名義進行任何宣傳。

林志穎過去曾在愛爾麗活動中分享車禍後復原歷程，透露臉部裝有20個鈦合金骨釘，手臂也植入鈦合金板與11根鈦釘，坦言身上的鈦合金「已經跟我融為一體」，甚至每次過海關都會因警報器響起引發關注，如今愛爾麗捲入偷拍風波，也讓過去代言合作再度受到外界討論。

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