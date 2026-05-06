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娛樂 最新消息

小S、阿雅重回華岡藝校 翻出「畢業紀念冊」大明星嫩照出土

小S、阿雅睽違多年重返華岡，派翠克光榮校友遭嫌棄。（東森綜合台提供）小S、阿雅睽違多年重返華岡，派翠克光榮校友遭嫌棄。（東森綜合台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由金鐘主持人小S與派翠克搭檔的熱門節目《小姐不熙娣》，繼外景特企大受好評後，今（6日）再度拋出震撼彈！製作單位驚喜策劃「重返母校」特輯，特別邀請小S的靈魂閨密「阿雅」柳翰雅一同現身華岡藝校。沒想到，搭檔派翠克竟也以「光榮校友」身分並列，讓兩位大前輩當場翻白眼，火藥味十足的開場笑翻全場。

阿雅久違換上校園制服，卻立刻慘遭小S毒舌洗禮，開玩笑稱其妝髮活像「師長假冒學生」。阿雅也大方自揭黑歷史，透露學生時期因短髮造型太像男生，綽號竟叫「龍哥」；小S更同步補刀，回憶起開學第一天阿雅浮誇的自我介紹方式，讓她當時忍不住向大S告狀：「討厭鬼來了！」

阿雅「龍哥」制服造型遭毒舌，小S憶初見面：討厭鬼來了！（東森綜合台提供）阿雅「龍哥」制服造型遭毒舌，小S憶初見面：討厭鬼來了！（東森綜合台提供）

儘管開學初互看不順眼，這對冤家卻在十天內光速變摯友。阿雅感性表示，如今家喻戶曉的藝名「阿雅」，最初其實就是從小S口中喊出來的，見證了兩人跨越數十年的深厚情誼。

小S、阿雅、派翠克突襲華岡辦公室，翻出畢業紀念冊。（東森綜合台提供）小S、阿雅、派翠克突襲華岡辦公室，翻出畢業紀念冊。（東森綜合台提供）

除了姐妹互虧，三人更帶領鏡頭深入華岡校園，甚至「闖進」戲劇科辦公室，翻閱存放多年的畢業紀念冊與成績單。許多大明星當年不為人知的青澀模樣與學業表現，都將在鏡頭前一一曝光，預料將掀起一波懷舊討論潮。《小姐不熙娣》回歸母校的外景特輯，預計將於6月份重磅首播。

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