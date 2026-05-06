叫我賭神！田中圭偷吃永野芽郁「大叔樣」暴走 澳洲牌桌抱回1250萬引熱議

田中圭愛打撲克牌，參加澳洲百萬賽抱回1250萬日幣（約254萬台幣）。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕41歲日本「戲王」田中圭去年4月和女星永野芽郁爆出不倫戀，儘管兩人堅稱只是朋友，形象仍一落千丈。對撲克牌小有研究的他，繼去年7月在美國拉斯維加斯世界撲克大賽（World Series of Poker），拿下季軍，抱回11.1萬澳幣（約日幣1250萬元、新台幣339萬元）；他今年又挺進澳洲百萬賽（Aussie Millions）最終拿下第7名，進帳11. 1澳幣（約台幣 254 萬）。因在主辦官方釋出的照片中，田中圭「大叔樣」大暴走。身形和臉形明顯圓潤不少，讓粉絲不免疑惑「到底發生什麼事了」？

田中圭（左）和永野芽郁去年傳出不倫戀。（翻攝自X）

不過，比起贏多少錢，大部分媒體好像更在意他跟永野芽郁那段不倫變誹聞，雖然雙方當時皆透過經紀公司否認，但愛家、好爸爸形象已然受損。

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在緋聞爆發後的一年裡，田中圭的演藝工作大幅減少，他轉而將重心投入在職業撲克比賽，且戰績極其驚人，一年中，先後參加了7月的韓國濟州島撲克牌賽、美國賭城賽，8月則轉戰西班牙巴賽隆納，據悉這幾次的海外撲克賽所累積獎金便已達近千萬台幣。

田中圭澳洲百萬賽（Aussie Millions）最終拿下第7名。（翻攝自網路）

而此次在澳洲參賽的照片曝光後，有不少粉絲發現他臉型明顯圓潤、小腫一圈，擔心他是否因為沉迷博弈而導致的體態管理失控。

田中圭曾為GQ雜誌拍攝封面，冰塊肌炸裂。（翻攝自IG）

不過粉絲們真的想太多了，雖然沉寂一年，但他其實有參演賣座電影《王者天下5：魂之決戰》，在片中飾演一名韓國大將軍吳鳳明將軍。較之以往多飾演主角，可以明顯到感覺到「不倫戀」後座力不容小覷！

田中圭參演賣座電影《王者天下5：魂之決戰》一角，暑期即將在台上映。（翻攝自YT）

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