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朱孝天慘遭詐騙！砸錢網購「紫水晶串珠」 送驗竟是有毒石英岩

朱孝天直播控訴網購紫水晶遭詐。（組合照，翻攝自微博）朱孝天直播控訴網購紫水晶遭詐。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕朱孝天近日自爆網購直播遭詐騙，原本砸錢購買號稱「紫水晶」的串珠飾品，沒想到送驗後竟發現只是經過染色處理的廉價石英岩，甚至可能含有對人體有害的化學物質。針對遭詐，朱孝天氣得公開整段經歷，怒轟商家遊走法律邊緣，也提醒粉絲直播購物一定要提高警覺。

朱孝天透露，自己日前在網路直播間看到販售外觀精美的串珠飾品，當時店家不斷營造商品高級感與收藏價值，他因此挑選疑似紫水晶的108顆手串。不過商品收到後，朱孝天立刻察覺不對勁，因為真正紫水晶不該呈現那樣的質感，隨後決定送往專業機構鑑定，結果報告也證實並非紫水晶，而是市場上價格低廉的染色石英岩。

更讓朱孝天傻眼的是，染色石英岩在加工過程中可能殘留化學藥劑，長時間接觸甚至恐對人體造成危害，他事後要求商家依《消費者保護法》進行「假一賠三」賠償，但不僅遭拒只退款處理，之後甚至直接被封鎖。朱孝天痛批，商家雖辯稱「從未明講商品材質」，但直播話術與商品標題明顯刻意暗示是紫水晶，根本是在鑽法律漏洞。

朱孝天最後感嘆，如今不少直播賣家正利用消費者對商品知識不足進行誤導，讓人防不勝防，因此決定公開自己的受騙經歷，希望提醒更多人，別輕易被直播間氣氛與話術牽著走，以免花大錢卻買回來有害身體的商品。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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