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娛樂 最新消息

土生土長嘉義人 徐乃麟挺創世嘉義建院助植物人長照

創世公益大使徐乃麟展示線上捐款、超商便利捐、和行動支付三種捐款方式。（記者陳奕全攝）創世公益大使徐乃麟展示線上捐款、超商便利捐、和行動支付三種捐款方式。（記者陳奕全攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕創世基金會今（6日）找來資深藝人徐乃麟擔任公益代言，因創世預計在嘉義建立新院區，而剛好徐是土生土長嘉義人，他2022年就曾關心此事，聽到嘉義有需要、建院經費缺口大，再次挺身而出，擔任公益大使，只要捐贈就有機會抽到其親筆彩繪簽名的「築院小屋」，盼大眾用力支持。

徐乃麟分享「家」與「健康」的重要，他認為現階段最重要的是把自己身體照顧好，讓子女安心工作，不造成別人的負擔；同時因曾照顧過生病的母親，十分同理植物人或長照的照顧者生活壓力，呼籲社會大眾透過多元捐款方式，簡單行善不受限，幫助嘉義建院，提供更多床位照顧植物人與其家庭。

徐乃麟幫助創世嘉義建院，呼籲大眾愛心「我嘉1」。（記者陳奕全攝）徐乃麟幫助創世嘉義建院，呼籲大眾愛心「我嘉1」。（記者陳奕全攝）

創世表示，今年邁向40年，為全台唯一照顧植物人與重度臥床者的社福機構，累積幫助約2萬個家庭免於照顧悲歌。因應日益增加的長照需求，與落實在地安養的百年大願，目前正進行籌建嘉義新院計畫，預計完成可服務90床。創世公關暨社資部主任吳昭芬分享，目前嘉義建院已進行到7樓，預計今年年底主體結構完成，但經費募集僅4成，呼籲企業與社會大眾點滴愛心、積沙成塔。

徐乃麟今也特別在現場彩繪「築院小屋」，並親筆簽名，要送給支持嘉義建院的善士們，只要支持嘉義建院「築院+1」600元，即可索取小屋，更有機會獲得其限量簽名小屋。乃哥現場也推廣線上捐款、超商便利捐、和行動支付3種捐款方式，展示「快、狠、準」的豪氣愛心。

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