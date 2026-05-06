黃沐妍生了！外商經理老公甜喊「謝謝老婆」 眾星狂刷一排恭喜

「小豬」黃沐妍與老公升格父母。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃沐妍（小豬）今（6日）宣布順利生下兒子「錢錢」，正式升格當媽，開心透露聽見孩子出生第一聲哭聲時，忍不住鼻酸直呼，「啊…原來我真的當媽媽了。」喜訊曝光後，包括邰智源、江宏傑、潘若迪等多位星友也立刻湧入留言區狂刷一排「恭喜」，外商經理老公Norman更感性發聲。

黃沐妍在社群分享生產過程，透露自己去年因子宮肌瘤開刀，因此這胎只能選擇剖腹產，不過她坦言原本以為生產會充滿恐懼，沒想到整個過程反而非常安心放鬆，從麻醉醫師、護理師到主治醫師都一路陪伴聊天，準備下刀後4分鐘羊水破、5分鐘後孩子便順利出生，聽見寶寶哭聲那瞬間，讓她情緒瞬間潰堤。

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黃沐妍感性表示，去年接受子宮肌瘤手術時，醫師曾告訴她「3個月內一定會懷孕」，沒想到兒子「錢錢」真的如期到來，也讓她更加感謝自己的身體與一路照顧的醫護團隊，「剖腹不是脆弱，而是一種很勇敢、很優雅的迎接方式。」

黃沐妍升格當媽消息曝光後，任職外商公司經理的老公Norman則驚喜現身甜喊，「謝謝老婆、謝謝錢錢，平安健康！」夫妻倆迎來新生命幸福藏不住，同時更吸引大批藝人好友留言祝福，包括可藍、邰智源、江宏傑、潘若迪、「小馬」倪子鈞、翁馨儀、林芯儀及采子等人，全都湧入留言區刷一排「恭喜」，替夫妻倆迎接人生新篇章開心不已。

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