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娛樂 最新消息

楊一展監製新片上映前爆內鬥！導演怒轟「心血成提款機」 投資方反擊

楊一展主演電影《地下城の怪物先生》。（資料照，殺戮天使電影提供）楊一展主演電影《地下城の怪物先生》。（資料照，殺戮天使電影提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《地下城の怪物先生》將於22日上映，沒想到上映前夕爆出資金與權責爭議，導演洪昇揚與監製兼主演楊一展日前在社群發聲明，直指投資方「地球防衛隊娛樂有限公司」（代表人林振宇）與邱茂庭，企圖將原本用於支持台灣影視產業的文策院「國發基金」，優先用於個人投資回收與獲利，在未如願後，更對劇組展開抹黑與施壓行為。

洪昇揚在個人臉書發表長文，情緒激動地表示：「別讓我們的心血變成私人的提款機！」並指出：「近日對方更在業界釋放不實謠言，假裝擁有版權、發行權來散播謠言說要申請假扣押，試圖阻撓與威脅發行商，讓電影無法上映。但依投資合約明定，電影發行皆由電影公司依法統籌。」他同時提及林振宇家族成員涉及「幣想科技」詐騙案，並強調：「我們只希望這部電影能順利見面，不讓多年心血毀於一旦。」

首次以監製身份參與電影製作的楊一展，此次同時擔任主演，拍攝期間幾乎全程投入劇組運作，不僅協助現場拍攝事務，也親自參與發行合作會議，與導演並肩處理各項協調事宜。未料電影尚未上映，便捲入資金與合約爭議，讓這次跨足幕後的嘗試遭遇不小波折。

針對製片方的指控，投資人方面亦迅速反擊，邱茂庭、林振宇（地球防衛隊娛樂有限公司）以及林添貴（阿榮影業股份有限公司）發布聯合聲明，反控製片團隊損害投資人權益。聲明中指出：「1部電影作品之完成，仰賴投資人、製片、演員、劇組人員多方互信與合作。但在本電影的準備過程，製片方多次以不溝通、不合作、不公開的『三不手法』，重大侵害投資人的權益，現更抹黑投資人，我們有必要向各方朋友澄清。」

投資方進一步表示，製片公司「殺戮天使電影有限公司」（代表人洪昇揚）在取得各方投資與文化內容策進院資金後，未清楚交代資金用途，也未向投資人更新製作進度，甚至連上映與發行規劃亦刻意隱匿。聲明強調，所有款項皆由製片公司帳戶掌控，並無其他人可動支，卻反被指控投資人掌握資金流向。此外，投資方也指稱製片單位在未履行相關約定下，逕自安排電影上映，事後再要求投資人不得干預。

針對洪昇揚提及的「幣想科技」詐騙案，投資方亦在聲明中駁斥相關說法，表示：「洪先生（洪昇揚）為博取關注，竟公然指稱林先生利用其信任而使其陷入幣想科技詐騙案，圖使閱聽者誤認林先生亦有參與該等詐騙案件，居心叵測，令人心寒。」

隨著雙方各執一詞、互相指控，這起圍繞《地下城の怪物先生》的風波仍持續延燒，也為原本即將上映的新片增添更多不確定性。

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