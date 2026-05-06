主演新戲將找霍建華合體？林心如現身回應了

林心如今出席品牌代言活動。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林心如今出席品牌代言活動，身為金牌製作人的她預計9月開拍新作，這回將由她自己參與演出，目前還在找演員、聯絡檔期等前置作業，她老公霍建華先前曾客串她製作的《華燈初上》，這齣新戲也會力挺？林心如瞪大眼回：「蛤？不會吧！因為沒有適合的角色。」也可來當個最強路人甲？她笑說：「有需要我會提出，不會害怕提出請求。」

除了演戲，她日前受張清芳邀請，與楊謹華、「Ella」陳嘉樺及林熙蕾在小巨蛋演唱會同台。她回憶受邀過程相當有趣，笑說：「一開始是說上台『聊聊天』，後來收到通知才知道要唱歌，還說要一起唱《天天年輕》，音這麼高，我怎麼唱，最後一起練團，Ella又加碼說來跳兩個八拍。」從單純訪談演變成歌舞表演，讓她哀嚎。

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林心如過去是發片歌手。（記者潘少棠攝）

只不過林心如過去可是發片歌手，問她是否想念當歌手的時光？還想發片嗎？她立刻回：「還好耶，發片應該不會有人想買。」

此外，母親節將至，林心如今年要找婆婆、媽媽還有女兒一起聚餐，9歲愛女老早就準備好手作卡片，昨天已經迫不及待跟她說：「我現在等不及了，好想送妳喔。」相當可愛。

有這麼可愛的女兒貼心手作各種禮物，她說自己每樣都悉心蒐藏，像是往年做的手作康乃馨、手折小星星以及各種紙條、卡片，還說每天早上起床點眼藥水，女兒就算還在睡，一聽到動靜都會立刻抽衛生紙給她，那老公呢？林心如幽默回：「母親節的話，他（老公）是要跟他媽媽表示吧！」

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