67歲姜育恆突然宣布明年淡出！身體狀況曝光

姜育恆6月27日將舉辦「姜育恆的盛宴 Jonnie’s Gala」演唱會。（文星文化提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕出道42年的「憂鬱王子」姜育恆將在6月27日在北流舉辦「姜育恆的盛宴 Jonnie’s Gala」演唱會，歌后蔡琴宣布明年要引退，姜育恆則說自己不會說「不唱」，但規劃2027年結束後會淡出，帶老婆到處走走，也鬆口名下10棟房產，有9棟都在老婆名下，自己只有一間，放閃說：「接下來的時間要帶她環遊世界。」

67歲的姜育恆一個月約有5場演出，自認目前體力與歌聲都還能勝任歌手責任，兩個半小時的節目游刃有餘，透露每個月都會做4到5次的中醫電療，「儲存陽氣」，每一次電療時，身體「麻」的地方不一樣，工作量大時，體力用得多，腎就會最麻；此外，他一天會吃4顆肝、肺的保健品，也會定期做身體健康檢查，「檢查都正常，就是血糖稍微高一點，但也在正常範圍。」

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姜育恆6月27日將舉辦「姜育恆的盛宴 Jonnie’s Gala」演唱會。（文星文化提供）

提到這次的演唱會希望大家「盛裝」出席，姜育恆透露，2023年小巨蛋演唱會之後，就思考下一次回來開唱的形式，想到曾看過美國傳奇歌王 Frank Sinatra 70歲的生日演唱會，僅邀請約兩千位觀眾，辦得非常隆重，當下他非常感動，「我想做一些還沒做過的事，不只是來看演唱會，而是來跟我見面的。」最終決定選擇北流，剛好是長型舞台，能拉近與歌迷距離。

至於是否會有退休規劃？姜育恆直言表示不會刻意宣布引退，「我不會跟大家說我不唱了，等到我身體不行，自然就不能唱了。」不過他也鬆口，自己心中已有時間表，預計2027年後將大幅減少工作量。

姜育恆6月27日將舉辦「姜育恆的盛宴 Jonnie’s Gala」演唱會。（文星文化提供）

他感性表示，自己與太太1982年相識、1993年結婚，等於在一起44年了，但是他1984年就紅了，和她相處的時間越來越少，讓他非常愧疚，「過去花太多時間賺錢，現在這個年紀，應該花錢買時間。」明年後會停下工作腳步，陪老婆到處走走，彌補多年陪伴不足。

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