林志玲返台力挺小S 親揭2人真實關係「一直有感受到距離」

林志玲（右）作客《小姐不熙娣》，親揭與小S真實關係。（資料照，東森綜合台提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台灣第一名模」林志玲近日作客「小S」徐熙娣主持的《小姐不熙娣》，不僅力挺好友復出，更罕見鬆口談及兩人私下真實關係。面對小S當場直問「妳把我當哪個層次的朋友？」林志玲也真誠坦言「我一直也有感受到那個距離」，一番話曝光2人真實友情狀態。

節目中，小S主動提到外界長期好奇2人是否真的是好朋友？隨後直接向林志玲拋問「所以妳，把我當成是哪一個層次的朋友？」林志玲先是笑回若對方願意，自己完全願意成為知心好友，「我是覺得，如果妳願意，我是完全願意做妳的知心好友。」但她也誠實坦言，自己一直感受到彼此之間存在距離感，語氣溫柔卻相當真摯。

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林志玲接著表示，這份距離感或許也來自自己，更坦言其實一直希望能和小S更靠近，「我就覺得妳有什麼其實可以跟我講。」蔡康永也在一旁分析，認為其實2人都有距離感，但相較之下林志玲更容易主動打破隔閡，更笑稱「我約她比較約得到！」

此外，蔡康永也直言林志玲給人的感覺「太過正面」，即使聊到別人的是非，她也幾乎不會附和，對此林志玲則大方承認「我不太去講別人的事。」並坦言自己在演藝圈朋友其實不多，一席真心話讓許多觀眾感到意外。

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