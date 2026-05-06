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娛樂 最新消息

徐乃麟攜全家人豪遊義大利13天 霸氣埋單「驚人花費」曝

徐乃麟上月底才從義大利回台。（記者陳奕全攝）徐乃麟上月底才從義大利回台。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟常會在社群上分享與家人日常，近期他才剛曬出與全家人到義大利旅遊美照，今（6）日出席創世基金會擔任公益活動大使，他也分享在義大利花費，直言當地消費不容小覷，但都是由他霸氣埋單。

徐乃麟上月底才從義大利回台，這次是首度全家集合，8人到國外度假13天，「其實規劃很久了，一直都想要至少一年辦一次家族旅遊，我很喜歡義大利，到哪都是古蹟，拍照很漂亮。」而他們此趟都是做商務艙，花費都由徐乃麟包下砸了400萬，儘管花費不少，但能與家人齊聚還是很開心，「很好玩，家人在一起吃吃喝喝很棒。」被問及小兒子徐廷墉婚禮進度？他則表示可能要再看看，目前兒子與女友都在美國工作，如果要辦的話預計也會是在美國。

徐乃麟今現身相挺，呼籲社會大眾透過多元捐款方式，幫助嘉義建院。（記者陳奕全攝）徐乃麟今現身相挺，呼籲社會大眾透過多元捐款方式，幫助嘉義建院。（記者陳奕全攝）

創世基金會今年邁向40年周年，為全台唯一照顧植物人與重度臥床者的社福機構，基金會目前正進行嘉義擴院計畫，預計完成可服務90床。在嘉義大林出生的徐乃麟今現身相挺，分享「家」與「健康」的重要，同理照顧者的生活壓力，呼籲社會大眾透過多元捐款方式，簡單行善不受限，幫助嘉義建院，一起愛心「我嘉1」。

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