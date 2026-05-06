「有點認不出她了…」何美淚揭母遭卡車撞飛臉部變形 強顏歡笑撐完工作

何美（圖）談及母親遇車關時，自己無法抽身陪伴而潰堤。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕何美近日在Podcast節目《果子狸》罕見談及家庭傷痛，透露母親過去曾遭貨車撞飛，一度失去意識送進加護病房搶救。當時，何美正在主持校園活動，到後台才得知消息，甚至親眼看見母親車禍後臉部腫脹變形，讓她心碎表示「有點認不出她了...」但她仍得強顏歡笑撐完工作，令人鼻酸。

何美回憶，當天正在台上主持活動帶動氣氛，沒想到回到後台拿起手機時，才看見父親與哥哥傳訊息告知，「媽媽現在在加護病房。」突如其來的消息讓她情緒瞬間崩潰，但因工作尚未結束，加上家人體諒她人在外地，只能硬撐著情緒完成主持。

請繼續往下閱讀...

何美坦言最痛苦的並非當下，而是母親清醒後，自己仍因合約與工作無法立刻返家，甚至還得在社群發佈開心的宣傳內容，她因此趕緊向家人解釋，「如果你現在在社群媒體上面看起來我很快樂，那是因為我在工作，那不是真的。」

何美之後透過視訊看見時，映入眼簾的模樣更讓她當場潰堤，母親因車禍撞擊導致臉部嚴重腫脹變形，「有點認不出她了....」想到原本就怕痛、怕打針的母親，如今卻因開刀在腳裡裝了許多鋼釘，但見到她後仍反過來安慰「不用擔心啦！媽媽現在是鋼鐵人了耶！」即便事故已過去一段時間，何美母親至今仍留有後遺症，無法正常行走，也讓何美更加體悟人生不要留下遺憾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法