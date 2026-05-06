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娛樂 最新消息

吳彥祖黑化心狠手辣！網友再喊「阿祖收手吧！」

吳彥祖（右）和劉俊謙在《寒戰1994》互飆演技。（華映提供）吳彥祖（右）和劉俊謙在《寒戰1994》互飆演技。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座警匪片《寒戰》系列前傳《寒戰1994》上週末在台上映口碑場好評滿滿，除了飾演「年輕版梁家輝」的劉俊謙演技再獲肯定，片中「黑化」飾演野心家的吳彥祖大展冷酷演出，也讓影迷大呼過癮！

男神吳彥祖久違演出香港電影，便挑戰最強反派，外表是正氣凜然的高階警官，但其實是為達目的不擇手段的野心家，他以內斂方式詮釋，安靜籌謀一切，為達目的不擇手段，讓觀眾不寒而慄。

吳彥祖當年在《新警察故事》中扮演大反派，轉型演出成功，還拿下金馬獎最佳男配角，狂傲表現讓觀眾難忘，電影中一句成龍勸他「阿祖，收手吧！」（阿祖，投降吧）成為流行語，這次他再扮終極惡人，出手太冷血，也讓影迷更紛紛留言「阿祖，收手吧！」讓這句台詞又創造一波風潮。

這次在《寒戰1994》吳彥祖與劉俊謙演出多場針鋒相對的對手戲，但兩人最難忘的就是一場在警局中吳彥祖對著劉俊謙展現出真面目的戲，劉俊謙說：「原本一心以為是好人的人，突然發現並不是！這個轉折讓我印象深刻。」吳彥祖也有同感，「這是兩人關係生變的一刻，是全片很重要的一場戲。」

他透露在知道要和劉俊謙合作時，特別找出他演出的作品《幻愛》、《九龍城寨之圍城》，讚美劉俊謙己不只是演出，「他是完全投入進去，不是看他在演戲，而是可以看到那角色的樣子，那麼年青就做到了，覺得他真是個很出色的演員。」

劉俊謙則是觀察到吳彥祖演戲很放鬆，「太緊繃自然不會演得好，吳彥祖真的很放鬆，那種從容詮釋的演出，真的好看。」《寒戰1994》將於本週五（8日）正式在台上映。

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