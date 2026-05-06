徐乃麟「砸20萬動刀」防血栓 鬆吐病因曝術後近況

徐乃麟今（6）日出席創世基金會「籌建嘉義新院暨植物人安養」活動。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟今（6）日出席創世基金會「籌建嘉義新院暨植物人安養」活動，他長年都有靜脈曲張，受訪透露在今年的農曆年過後就已經去醫院做完開刀手術，共花了20幾萬，術後他恢復良好今也分享近況。

67歲徐乃麟因為靜脈曲張，小腿浮現一條條「蚯蚓紋路」，常被認為是因為長年主持站著的緣故，他則表示這其實跟體質有關，「這就是命，你看胡瓜、曾國城他們又沒有，他們也沒少站。」提到大約20幾年前也曾動過刀，但如果沒有保養、穿彈性襪的話都可能再復發，這次開刀也是因為舊疾復發，「不會不舒服，主要是難看，雖然我不太在意，但醫生建議還是要處理掉，怕造成血栓，如果栓在不該栓的地方會中風。」

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徐乃麟長年都有靜脈曲張。（記者陳奕全攝）

徐乃麟當時花了4、5個小時全身麻醉動手術，住院一晚上就恢復往常，「會被說要穿彈性襪，但真的穿不住，太熱了」，徐乃麟長年都有運動習慣，健康檢查都沒有太大問題，只有低密度膽固醇數字低了一些，「平常要多多運動，早睡早起，我最不擔心肌力流失，我還有很多肌肉可以流失。」他也提到若老了不想讓孩子辛苦，等年紀到時可以請個幫傭，或是和老婆一起到安養院住也是一種選擇。

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