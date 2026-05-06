自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

恭喜！「小豬」黃沐妍平安產子 曬合照淚崩報喜

〔記者傅茗渝／台北報導〕「小豬」黃沐妍今（6）驚喜報喜，宣布正式升格人母，她曬出與愛子的首張同框照，透露兒子「錢錢」平安出生。黃沐妍感性表示，當聽見孩子第一聲哭聲時，內心百感交集，「真的忍不住鼻酸」，並直呼生命的誕生讓她「瞬間變得柔軟，也變得更有力量」。

黃沐妍平安產子。（翻攝自IG）黃沐妍平安產子。（翻攝自IG）

黃沐妍去年5月曾因健康因素接受子宮肌瘤手術，當時主治醫師曾篤定告訴她：「三個月內妳一定會懷孕。」沒想到預言成真，「錢錢」果真如約而至，讓她直呼自己非常幸運。也因為曾有子宮手術病史，在醫療建議下，她此次選擇以剖腹產方式迎接新生命。

談及生產細節，黃沐妍她憶述進產房接受半身麻醉後，感受到雙腳漸漸發麻，緊接著人生新篇章隨之展開。神奇的是，手術開始後她並未感到恐懼，反而有一種「上半身快飛起來」的輕盈與放鬆感。過程中醫護人員更不斷陪她聊天，甚至開玩笑說等半年後傷口復原「可以去跳傘」，幽默氛圍讓她放下了緊張，而下刀後短短4分鐘羊水便破了，第5分鐘寶寶就平安誕生。

黃沐妍產後驚曝去年手術埋伏筆，今剖腹5分鐘生下愛子。（翻攝自IG）黃沐妍產後驚曝去年手術埋伏筆，今剖腹5分鐘生下愛子。（翻攝自IG）

初為人母的黃沐妍，對生產方式也有了新的體悟。她認為大眾對剖腹產不應存有刻板印象，「剖腹不是脆弱，而是一種很勇敢、很優雅的迎接方式。」她除了感謝醫護團隊與家人的陪伴，也深情對兒子喊話：「謝謝錢錢選擇我當媽媽，未來請多多指教了。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中