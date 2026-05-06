恭喜！「小豬」黃沐妍平安產子 曬合照淚崩報喜

〔記者傅茗渝／台北報導〕「小豬」黃沐妍今（6）驚喜報喜，宣布正式升格人母，她曬出與愛子的首張同框照，透露兒子「錢錢」平安出生。黃沐妍感性表示，當聽見孩子第一聲哭聲時，內心百感交集，「真的忍不住鼻酸」，並直呼生命的誕生讓她「瞬間變得柔軟，也變得更有力量」。

黃沐妍平安產子。（翻攝自IG）

黃沐妍去年5月曾因健康因素接受子宮肌瘤手術，當時主治醫師曾篤定告訴她：「三個月內妳一定會懷孕。」沒想到預言成真，「錢錢」果真如約而至，讓她直呼自己非常幸運。也因為曾有子宮手術病史，在醫療建議下，她此次選擇以剖腹產方式迎接新生命。

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談及生產細節，黃沐妍她憶述進產房接受半身麻醉後，感受到雙腳漸漸發麻，緊接著人生新篇章隨之展開。神奇的是，手術開始後她並未感到恐懼，反而有一種「上半身快飛起來」的輕盈與放鬆感。過程中醫護人員更不斷陪她聊天，甚至開玩笑說等半年後傷口復原「可以去跳傘」，幽默氛圍讓她放下了緊張，而下刀後短短4分鐘羊水便破了，第5分鐘寶寶就平安誕生。

黃沐妍產後驚曝去年手術埋伏筆，今剖腹5分鐘生下愛子。（翻攝自IG）

初為人母的黃沐妍，對生產方式也有了新的體悟。她認為大眾對剖腹產不應存有刻板印象，「剖腹不是脆弱，而是一種很勇敢、很優雅的迎接方式。」她除了感謝醫護團隊與家人的陪伴，也深情對兒子喊話：「謝謝錢錢選擇我當媽媽，未來請多多指教了。」

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