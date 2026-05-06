《十月圍城》名導現身台北！陳德森為35年老友獻「第一次」

伍宗德跨海邀《十月圍城》名導陳德森親身訪台挺公益實境。（網紅與善的距離提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾憑藉《十月圍城》橫掃香港金像獎、並執導經典作《一個人的武林》的香港名導陳德森，昨（5）日低調現身台北，受金牌製作人、總導演伍宗德之邀，陳德森情義相挺，獻出個人「實境節目處女秀」，擔任公益實境節目《網紅與善的距離》首集大咖評審，展現影視大師投身公益的號召力。

撕掉網紅負面標籤，陳德森驚艷創作能量超預期。（網紅與善的距離）

陳德森與伍宗德擁有超過35年的深厚交情。陳德森感性表示，當年他執導人生第一部電視劇的契機，正是由伍宗德一手引薦，這份「伯樂之恩」讓他點滴在心頭。多年來兩人關係緊密，不僅是事業上的戰友，更是彼此生命中亦師亦友的重要夥伴，這回伍宗德籌組公益實境秀，陳德森二話不說抵台相挺。

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其實陳德森與台灣公益結緣已久。一年多前，他曾義務為「台灣生命之窗協會」拍攝宣傳短片，關注罕見疾病SMA（脊髓性肌肉萎縮症）患者。當時看著患者因昂貴藥費陷入困境，他與伍宗德合力發聲，沒想到短片推出僅兩個月，政府便宣布開放用藥給付。這份實質的改變讓陳德森深受感動，抵台首晚與朱延平、康康等老友敘舊時，他也多次重申初衷：「要把名氣用在公益上。」

陳德森與伍宗德、朱延平、康康、周雅芳聚餐。（網紅與惡的距離提供）

談及對「網紅」的觀感，陳德森大方坦言，過去確實曾帶有先入為主的偏見，認為內容可能較為浮面或幼稚。然而，在看完《網紅與善的距離》參賽作品後，他態度大轉彎，直言被這群台灣網紅的創作能量震撼：「他們對『善』的理解非常透徹，很多片段真的看到入心、令人感動。」

實境節目《網紅與善的距離》挺公益。（網紅與善的距離提供）

總導演伍宗德指出，該節目由「願有情action」製作，集結128位網紅走入公益現場。除了請來大師陳德森坐鎮評審，卡司更是星光熠熠，首集邀來「台灣第一美女」蕭薔，第二集則有王瞳力挺。伍宗德幽默表示，要整合這些具影響力的網紅，非請出陳德森這種等級的大師不可，希望藉由網紅的流量傳播力，翻轉傳統行善模式，讓角落的善行真正被社會看見。

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