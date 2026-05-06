《曼達洛人與古古》首波試映口碑爆棚！預售開跑特典超澎湃

〔記者許世穎／綜合報導〕「星際大戰」暌違7年的大銀幕鉅作《曼達洛人與古古》，台灣預售活動今（6）日全面開跑，官方祭出「有夠澎湃」驚喜好禮，包含特殊版海報、電影紀念筆及超萌「古古耳朵造型頭飾」，邀請影迷搶先卡位見證最強星際父子檔！

《曼達洛人與古古》54原力日舉辦片段特映會。（盧卡斯影業提供）

前天（4日）正逢「54原力日」，全球同步於指定IMAX影廳舉辦粉絲搶先看活動。洛杉磯由創意總監戴夫費隆尼驚喜現身；紐約場則有曼達洛人與古古親臨現場與影迷合照；柏林場更由導演強法洛率領佩德羅帕斯卡、雪歌妮薇佛與千名粉絲共襄盛舉。

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《曼達洛人與古古》特殊版本特典。（盧卡斯影業提供）

台灣星戰粉也在原力日當天與全球同步搶先看到精彩片段，不少粉絲大呼過癮並盛讚，就連一般影迷也大讚片段呈現的節奏明快、舊式轉場設計吸引人。

《曼達洛人與古古》一般2D及3D版本特典。（盧卡斯影業提供）

在最新幕後花絮中，導演強法洛也透露本片專為IMAX製作拍攝，強調IMAX以宏偉的規模和身臨其境的音效，讓觀眾沉浸於電影世界中。搶先看觀眾讚賞IMAX比例拓寬的視覺效果，而雪歌妮薇佛則強調，在影院中體驗另一個世界，才是電影的真正樂趣。

《曼達洛人與古古》將於 5 月 20 日在台上映，全版本同步震撼推出，各影城及戲院熱烈預售中。

《曼達洛人與古古》專為IMAX特製拍攝幕後花絮：

《曼達洛人與古古》預售正式開賣：

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